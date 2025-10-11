Plataforma ajuda a gerar negócios com impacto socioambiental positivo

Foto: AURÉLIO ALVES ￼A plataforma Impacta Ceará foi o tema da roda de conversa realizada no estande do jornal O Povo, no Siará Tech Summit 2025.

Uma plataforma dedicada a fortalecer o ecossistema no estado do Ceará, promovendo negócios e empreendimentos que geram impacto socioambiental positivo. Essa é a Impacta Ceará, desenvolvida pela Coalizão pelo Impacto em Fortaleza, entidade com ampla atuação em projetos de inovação, impacto social e gestão.

A Impacta Ceará foi o tema da roda de conversa realizada, ontem (10 de outubro) no estande do jornal O Povo, no Siará Tech Summit 2025. O diretor de Estratégia Digital do Grupo de Comunicação O Povo, André Filipe Dummar, coordenou o evento.

A apresentação foi feita pela coordenadora da Coalizão, Carla Esmeraldo, graduada em turismo e administração, com especializações em marketing, gestão de negócios e mestrado em gestão de indústrias criativas pela Universidade Católica Portuguesa. Ela explica que o objetivo da plataforma é dar visibilidade e conectar empreendimentos comprometidos com a transformação socioambiental, fomentando o desenvolvimento sustentável na região.

Trata-se de um mapeamento de negócios de impacto socioambiental no Ceará, promovida em parceria entre a Coalizão pelo Impacto Fortaleza, a Rizoma Social e O POVO+.“É uma vitrine gratuita, onde grandes empresas também podem ter acesso a uma cadeia de fornecedores mais limpa, mais sustentável e mais inclusiva", informa Carla.

O conteúdo envolve acesso a cursos, metodologias, publicações, podcasts e vídeos sobre economia de impacto. Também traz informações sobre novidades, eventos e oportunidades no universo do impacto socioambiental no Ceará.

A Coalizão pelo Impacto é uma iniciativa multissetorial nacional que visa promover o empreendedorismo socioambiental e os negócios de impacto no Brasil. Em Fortaleza, a Coalizão tem desenvolvido um trabalho importante para fortalecer o ecossistema de impacto na região.

De acordo com Carla Esmeraldo, a iniciativa começou em 2022 e tem duração de cinco anos. “O jornal O Povo e a Casa Azul são grandes parceiros, ambos têm feito várias ações com a gente. A Casa Azul fez junto com a Coalizão pelo Impacto a chamada de base tecnológica onde eles estão acelerando seis negócios de impacto. E o jornal O Povo é um grande parceiro que tem impulsionado a plataforma Impacta Ceará", explica.

“A gente faz editais de fomento, workshops cursos programas de letramento. Sempre nessa temática de negócios de impacto para que a gente consiga engajar mais pessoas nesse tema”, pontua Carla Esmeraldo.

Práticas Sustentáveis

Promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, do Ceará (Sebrae-CE), o Siará Tech Summit 2025 terminou ontem. Foi realizado ao mesmo tempo que a Feira do Empreendedor, Segundo os organizadores, os dois eventos adotaram práticas sustentáveis em todas as etapas.

O Sebrae Ceará elaborou um plano de sustentabilidade com foco em economia circular, gestão de resíduos e neutralização de carbono. Durante montagem, operação e desmontagem, haverá triagem cuidadosa para minimizar o envio de lixo a aterros sanitários: recicláveis serão destinados à Rede de Catadores Cearense, resíduos orgânicos transformados em adubo por compostagem e materiais como lonas e tecidos reaproveitados em projetos de artesanato, enquanto os rejeitos terão descarte ambientalmente correto e rastreável. Além disso, campanhas de conscientização engajaram os participantes, fortalecendo a cultura da sustentabilidade durante e após os eventos.

Com mais de 63 mil inscritos, a Feira do Empreendedor e o Siará Tech Summit promoveram 500 horas de capacitação, em uma estrutura de 27 mil m², com 28 palcos temáticos e dois palcos principais.

Na avaliação da gestora do Sebrae/CE, Alice Mesquita, uma das coordenadoras da Feira do Empreendedor, os dois eventos já superaram as expectativas da organização e vêm sendo um marco no estado. “Durante estes dias, ocorreram milhares de capacitações, orientações, inspirações, trocas de experiências e conexões, que com certeza trarão impactos significativos para os pequenos negócios e para a economia do estado como um todo”, afirmou Alice Mesquita.



