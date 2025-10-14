Acordo para gestão do Parque de Ubajara é renovada

Foto: Ascom Casa Civil O novo termo expande as responsabilidades de ambas as partes, garantindo a continuidade da operação e modernização do bondinho, bem como a manutenção da infraestrutura.

O Secretário de Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, anunciou, nesta segunda-feira, dia 13, a renovação do Acordo de Cooperação nº 54/2023 entre a Secretaria do Turismo do Ceará (Setur-CE) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), estendendo a parceria até dezembro de 2028.

O acordo visa fortalecer a gestão do Parque Nacional de Ubajara, situado na Serra da Ibiapaba, localizada a 304 quilômetros de Fortaleza.

O novo termo expande as responsabilidades de ambas as partes, garantindo a continuidade da operação e modernização do bondinho, bem como a manutenção da infraestrutura.

De acordo com Eduardo Bismarck, as ações também incluirão a melhoria da sinalização, a diversificação das atividades para visitantes e a adequação ambiental de forma planejada e sustentável. Bismarck enfatizou que este esforço, sob a liderança do governador Elmano de Freitas (PT), promove um turismo responsável que valoriza e preserva o patrimônio natural cearense.

Criado em 1959, o Parque Nacional de Ubajara conta com 563 hectares e abriga uma rica biodiversidade. É administrado pelo ICMBio, com a finalidade de garantir a integridade e o processo de evolução do conjunto de formações geológicas de grande importância espeleológica, paleontológica e arqueológica existentes em Ubajara, além dos ecossistemas naturais da região, de grande relevância ecológica e beleza cênica.

O parque apresenta características ímpares para pesquisa científica, por conter em espaço próximo dois ecossistemas muito diferenciados, a mata úmida e mata seca. Nos períodos mais movimentados do ano, o parque costuma receber em média 1.500 visitantes por dia.



