Complexo do Pecém assina acordo com Porto de Rostock

Os Portos do Pecém e de Rostock, na Alemanha, assinaram um memorando de entendimento (MoU) para fortalecer o Corredor Verde de Hidrogênio.

A resolução se soma às parcerias já estabelecidas com o Porto de Roterdã (Holanda) e o Porto de Duisport (Alemanha), e, conforme os envolvidos, representa um passo estratégico crucial para consolidar o Pecém como um hub global de energia verde para o Brasil.

Os negócios focam no transporte de combustíveis alternativos. Isso inclui: metanol, amônia verde e outros derivados.

O objetivo é levar essa energia e produtos verdes do Brasil para a Alemanha e o Leste Europeu, apoiando simultaneamente os objetivos de descarbonização e segurança energética da Europa e alinhando-se com as metas climáticas do continente.

“É mais um passo estratégico para consolidar o Pecém como um hub global de energia verde, fortalecendo nossa posição não apenas como polo industrial e logístico do Nordeste, mas também como protagonista mundial na transição energética. A parceria abre oportunidades concretas de desenvolvimento econômico e social para o Ceará e para o Brasil”, destaca Max Quintino, presidente do Complexo do Pecém.

Com prazo inicial de dois anos, o objetivo principal é fortalecer e desenvolver conjuntamente o Corredor Verde de Hidrogênio.

A expansão desse Corredor Verde para o norte da Alemanha e os países do Mar Báltico (incluindo Dinamarca, Suécia, Finlândia, Polônia, Estônia, Letônia e Lituânia) amplia significativamente o alcance internacional do Pecém.



Jochen Schulte, Secretário de Estado da Mecklenburg-Western Pomerania, na Alemanha, ressalta que o Pecém está se tornando o principal hub de hidrogênio do Brasil. “Rostock é um dos futuros portos de energia verde na Alemanha. Juntos, podemos garantir que a transição energética não pare nas fronteiras, mas seja pensada internacionalmente”

“Para nós, a cooperação com Pecém é uma parceria estratégica. Isso permitirá que Rostock expanda ainda mais seu papel como um importante porto de produção e importação de energia. Ao mesmo tempo, estamos conquistando acesso a um dos locais mais promissores de energia verde em todo o mundo. Esta é uma oportunidade que queremos moldar ativamente”, complementa Gernot Tesch, diretor executivo do Porto de Rostock.

A expansão do Corredor Verde até a Alemanha teve início em dezembro de 2024, quando Pecém e Roterdã assinaram o MoU com o Porto de Duisport