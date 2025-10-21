Justiça nega direito da concessionária de cobrar ingresso por acesso à Vila de Jeri

Foto: ALEXIS BOUCHER/ DIVULGAÇÃO CONSELHO COMUNITÁRIO DE JERICOACOARA ￼URBIA Cataratas não poderá cobrar ingresso para acesso à Vila de Jeri

A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), em Recife, decidiu nesta terça-feira, 21 de outubro, negar por 2 votos a 1, recurso da concessionária do Parque Nacional de Jericoacoara (PNJ), a Urbia Cataratas, que requereu o direito de cobrança de entrada para acesso ao local.



Trata-se de um agravo de instrumento interposto pela empresa que ganhou, em 2022, a concessão federal para administrar o PNJ.

O mecanismo é utilizado para contestar decisões judiciais tomadas durante o processo, permitindo revisão imediata por um tribunal superior.

O relator da ação, Des. Paulo Cordeiro disse que “a empresa concessionária pode licitamente empreender cobrança aos interessados que têm a específica finalidade de visitar os atrativos do Parque Nacional, não sendo razoável, contudo, que se proceda à cobrança de ingresso de quem pretende apenas chegar à Vila, sem qualquer interesse nos atrativos que se localizam dentro do referido Parque”.

“A situação posta não trata de acesso a uma Unidade de Conservação, mas de trânsito por ela para alcançar uma comunidade preexistente, o que exige compatibilização entre o interesse ambiental e os demais direitos fundamentais da população local”, concluiu. O voto do relator foi acompanhado pelo Des. Paulo Roberto e teve a divergência do Des. Edilson Nobre.



Para a líder do Conselho Comunitário de Jericoacoara, Lucimar Vasconcelos, “os desembargadores que votaram a favor do povo de Jericoacoara entenderam o drama pelo qual a vila vem passando”.

A presidente do Conselho Empresarial de Jeri, Delphine Estevenet, afirma que “essa decisão é fundamental para o futuro de Jericoacoara. Sem ela, nossa comunidade poderia morrer”.

Por sua vez, o prefeito de Jijoca de Jericoacoara, Leandro Cezar, avalia que “essa é uma vitória que vem apenas a respaldar o direito livre acesso de nossos cidadãos e dos nossos visitantes e trabalhadores”.



O caso é acompanhado pela Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara e pelos Conselhos Comunitário e Empresarial da Vila de Jericoacoara, que se sentem prejudicados com a cobrança de ingresso à Vila, porque a prática, de toda forma, interfere no acesso ao local, de administração municipal.

Isto porque a Vila é circundada pelo PNJ, de responsabilidade federal, e quem fosse apenas visitá-la, mesmo sem passear pelas áreas da federais, pagaria para poder adentrar e desfrutar especificamente da localidade.

Embora caiba recurso, qualquer valor de ingresso segue suspenso desde dezembro de 2024. A cobrança, segundo o contrato com o Governo Federal, era para ter começado em março.

A única taxa atualmente vigente é a de Turismo Sustentável (TTS), paga à Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara. O preço é de R$ 41,50 por visitante, para estada de até 10 dias.

Vale lembrar que, no último mês, moradores, trabalhadores e empresários locais participaram de manifestações públicas em apoio à Prefeitura e aos Conselhos.

O POVO procurou o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pela concessão federal da Urbia, para saber uma posição sobre a cobrança de ingressos.

O órgão informou que vai se manifestar apenas após notificação da decisão do TRF5.

Já a Urbia Cataratas Jeri não respondeu ao pedido de posicionamento feito por O POVO até o fechamento desta matéria.

Pelo edital de concessão, a concessionária poderia impor uma taxa de R$ 50 por dia no primeiro ano de atuação, R$ 70 no segundo, R$ 90 no terceiro, R$ 110 no quarto, chegando ao valor definitivo de R$ 120 no quinto ano.

Quem já se posicionou contra a cobrança foi o Ministério Público Federal (MPF). O procurador Alessander Sales disse que a decisão do TRF5 é adequada.

"Tanto que ela segue o entendimento do Ministério Público no Tribunal de Justiça do Ceará. E o TRF5 se manifestou pela manutenção da decisão. Porque, do jeito que a concessão está montada, há pagamento simplesmente pela entrada no Parque, mesmo que o visitante se dirija somente à Vila de Jeri. O Ministério Público entende que essa cobrança não pode ser feita simplesmente por esse motivo", defendeu.

Argumentos da concessionária



A Urbia Cataratas Jeri, por sua vez, reforçou, em posicionamentos anteriores, que a cobrança do ingresso está prevista no contrato de concessão firmado com a União, que venceu o processo licitatório para administrar o Parque Nacional.

O contrato estabelece investimentos de R$ 116 milhões em infraestrutura e operação ao longo de 30 anos, sendo R$ 90 milhões concentrados nos primeiros anos, com foco em modernização, conforto, segurança e sustentabilidade.



A empresa sustenta que a taxa é essencial para viabilizar a conservação ambiental, a manutenção da infraestrutura e a qualificação da experiência turística.

Afirma ainda que todas as intervenções no parque contam com autorização do ICMBio, validação judicial e seguem os trâmites legais e técnicos exigidos.



Conforme a concessionária, moradores da Vila de Jericoacoara e trabalhadores de Jijoca, Camocim e Cruz terão acesso gratuito 24 horas por dia, mantendo a circulação local.



Porém, órgãos municipais alegam que nenhum cadastro foi realizado para identificar a população e os trabalhadores da Vila.

Linha do tempo da disputa sobre a taxa em Jericoacoara



2022 – Início da concessão do Parque Nacional de Jericoacoara à Urbia Cataratas, prevendo cobrança em pontos de visitação turística

Início da concessão do Parque Nacional de Jericoacoara à Urbia Cataratas, prevendo cobrança em pontos de visitação turística 2023 – Comunidade e lideranças locais começam a questionar a ampliação da cobrança para o acesso à Vila de Jericoacoara

Comunidade e lideranças locais começam a questionar a ampliação da cobrança para o acesso à Vila de Jericoacoara 2024 –Justiça suspende cobrança de ingresso da concessionária para a entrada no Parque Nacional. Única taxa vigente é a ambiental, cobrada pela Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara

–Justiça suspende cobrança de ingresso da concessionária para a entrada no Parque Nacional. Única taxa vigente é a ambiental, cobrada pela Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara 16 de setembro de 2025 – TRF5 marcou para 23 de setembro o julgamento do recurso da Urbia, que busca manter a taxa de acesso

TRF5 marcou para 23 de setembro o julgamento do recurso da Urbia, que busca manter a taxa de acesso 17 de setembro de 2025 – Moradores realizam protesto na Vila contra a medida, com apoio do Conselho Comunitário de Jericoacoara

Moradores realizam protesto na Vila contra a medida, com apoio do Conselho Comunitário de Jericoacoara 19 de setembro de 2025 – Nova manifestação acontece na sede do município de Jijoca, com participação de categorias de transporte e população em geral. Prefeito Leandro Cezar afirma que cobrança deve ocorrer apenas em pontos de visitação

Nova manifestação acontece na sede do município de Jijoca, com participação de categorias de transporte e população em geral. Prefeito Leandro Cezar afirma que cobrança deve ocorrer apenas em pontos de visitação 20 de setembro de 2025 – Comunidade organiza outro ato, desta vez, na Vila de Jericoacoara

Comunidade organiza outro ato, desta vez, na Vila de Jericoacoara 22 de setembro de 2025 – Adiamento do julgamento que estava marcado para terça-feira, 23, foi divulgado



– Adiamento do julgamento que estava marcado para terça-feira, 23, foi divulgado 20 de outubro de 2025 - Anúncio de julgamento de agravo de instrumento interposto pela Urbia Cataratas, para ter o direito de cobrar ingressos

Anúncio de julgamento de agravo de instrumento interposto pela Urbia Cataratas, para ter o direito de cobrar ingressos 21 de outubro de 2025 - A 2ª Turma do TRF5 decidiu por 2 votos a 1, negar o recurso da Urbia Cataratas, ou seja, rejeitando a cobrança de ingresso para acesso à Vila de Jericoacoara

(Colaborou Beatriz Cavalcante)

Cartazes lembraram que a economia local depende do turismo acessível. Crédito: Pablo Cesares

Jericoacoara com dona? Quem é a empresária que reivindica terras da vila após 20 anos



