Ceará Awards destaca agentes que impulsionam a inovação no Estado

O Ceará Awards destacou, nesta sexta-feira, 7, durante a Feira do Conhecimento 2025, os projetos, professores, startups e instituições que têm contribuído para o fortalecimento do ecossistema de inovação no Estado.
O evento reconheceu iniciativas que unem tecnologia, impacto social e empreendedorismo, reforçando o papel do Ceará como referência nacional em ciência e inovação.
Conforme Sarah Monteiro, coordenadora de Inovação e Empreendedorismo da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), o Ceará Awards representa a força colaborativa que impulsiona o nosso ecossistema de inovação.
“Cada finalista traz consigo uma trajetória de dedicação, criatividade e impacto real na construção de um Ceará mais inovador e sustentável. Destacar essas histórias durante a Feira do Conhecimento é reafirmar o compromisso do Estado com o desenvolvimento e com o protagonismo nacional em ciência, tecnologia e empreendedorismo”, destacou Sarah.
Entre os premiados, o reconhecimento às universidades e professores reforçou a importância do ensino superior na formação de talentos e na transformação de pesquisas em soluções práticas. O professor Naiderson Ferreira, da Universidade de Fortaleza (Unifor), ressaltou que o papel da academia é estimular o empreendedorismo e a inovação dentro e fora das salas de aula.
“Nós olhamos para o empreendedor como a raiz do ecossistema. Queremos que professores e alunos coloquem suas pesquisas no mercado por meio de startups e spin-offs acadêmicos. Nosso foco é preparar essas iniciativas para competir e escalar, com base em tecnologia e impacto real”, afirmou.
Na categoria Professor Empreendedor, a vencedora Maria da Conceição Pereira de Oliveira, da Universidade Federal do Ceará (UFC), enfatizou o reconhecimento ao trabalho docente voltado à inovação e a importância da presença feminina no setor.
“Esse prêmio mostra que é possível um professor universitário atuar com empreendedorismo e inovação. Espero que ele incentive mais docentes, principalmente mulheres, a seguirem esse caminho”, afirmou. Ela também ressaltou que o prêmio reforça o trabalho desenvolvido pela sua startup 4WBiotech, formada por uma equipe 100% feminina e voltada a soluções biotecnológicas.
No segmento de ambientes de inovação, o Ninna Hub foi um dos destaques da noite. Para Marildo Martins, representante do espaço, a premiação reflete o papel do coworking na integração entre empresas, startups e a sociedade.
“Gerar conexão é o nosso cerne. O Ceará Awards fortalece esse elo entre inovação e impacto social, ajudando a transformar ideias em valor e a impulsionar novos negócios”, pontuou.
Apresentadora do evento, Aurineide Camurupim ressaltou a importância da celebração para o cenário local.
“É uma honra participar dessa edição do Ceará Awards. Vai ser um sucesso, e o cearense vai se orgulhar do que verá no palco”, afirmou.
Criado pela Secitece, o Ceará Awards está em sua quarta edição e integra a programação oficial da Feira do Conhecimento. A iniciativa tem como objetivo reconhecer boas práticas e promover o intercâmbio entre diferentes agentes do ecossistema de inovação cearense, aproximando governo, academia e iniciativa privada.
Universidade Empreendedora
* Unifor
Professor(a) Empreendedor(a)
* Maria Conceição Pereira de Oliveira
Iniciativa Destaque
* Programa Social Lab
Coworking Parceiro
* Ninna
Mentor ou Mentora Nacional
* Fabio Ortiz
Laboratório de Inovação
* Irislab
Mentor Cearense do Ano
* Moisés Santos
Mentora Cearense do Ano
* Manu Oliveira
Ambiente de Inovação
* Unifor Hub
Herói ou Heroína do Ano
* Martonio Mendes
Startup de Impacto SócioAmbiental
* Empoderar-te Mentoria
Startup do Ano
* TrilhaEdu
Empresa Inovadora
* DNE
* M Dias Branco
* Singular
* Solar Coca-Cola
* Unimed Fortaleza
Comunidade Destaque
* Coda CE
* Front End CE
* Rede Colaborativa Fractal Então Pronto
* Monólitos Valley
* TEC Unifor
Startup Destaque
* Gotest
* Mappa
* Saving The World Brasil
* UpsPrints
* Verboo