Após queda de 60% do Hapvida em 12 meses, gestora de fundos se desfaz de ações

Após balanço abaixo das expectativas do mercado no 3º trimestre de 2025 fazer as ações desabarem quase 50% em dois dias, o Hapvida (HAPV3) sofreu mais um baque: a gestora de fundos SPX comunicou ao mercado a venda de participação em ações ordinárias na companhia. Em 12 meses, a cearense derreteu quase 60%.

A gestora de recursos informa que, após a operação, passa a deter 18.724.664 ações ordinárias, o equivalente a 3,7% do total da companhia.

A SPX afirma ainda que mantém cerca de 5 milhões de ações ordinárias em aluguel tomado e 53 mil opções de compra, que são instrumentos comercializados no mercado de derivativos.

A gestora ainda possui 2,3 milhões de instrumentos financeiros derivativos com previsão de liquidação exclusivamente financeira em que ações ordinárias da Hapvida são referência.

No comunicado, a SPX diz que "não existe qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia pelos Fundos geridos pela SPX".

Balanço do 3º trimestre gerou queda de valor de mercado

Desde o anúncio do balanço do 3º trimestre, as ações do Hapvida estão em baixa. O valor de mercado da companhia caiu R$ 7 bilhões no pregão de quinta-feira, 13.

A mínima observada fez com que a empresa perdesse o piso de R$ 10 bilhões pela primeira vez desde a estreia na bolsa de valores, em 2018. Na época, antes da fusão com o Grupo NotreDame, a Hapvida foi estimada em R$ 19 bilhões.

Com isso, a Hapvida passou a um valor de R$ 9,40 bilhões e liderou as negociações do pregão, com a marca de 70 mil negócios.

Conforme O POVO publicou no último dia 15, o derretimento de 40% em perdas na B3 ligou o alerta da empresa, que ainda na noite da quinta-feira disparou um fato relevante informando da aprovação de um novo programa de compra de ações.

"A administração da Companhia, por meio de sua diretoria estatutária, definirá o momento e a quantidade de Ações a serem adquiridas, podendo chegar a até 70.000.000 de Ações pelo período de 18 meses, contados de 13 de novembro de 2025", detalhou.

Um programa de recompra de ações, também conhecido como buyback, é quando uma empresa decide comprar de volta suas próprias ações que estão sendo negociadas no mercado. Com isso, ela reduz o número total de papéis em circulação (o free float), o que pode aumentar o valor das ações restantes.

O motivo do desempenho na bolsa de valores, segundo indicam os especialistas, está nos resultados financeiros apresentados pela Hapvida no 3º trimestre.

Sede do Hapvida NDI em São Paulo Crédito: Divulgação

A operadora de planos de saúde Hapvida registrou lucro líquido de R$ 148,9 milhões no segundo trimestre deste ano, queda de 64,2% em relação ao igual período do ano passado. Com ajustes, o lucro somou R$ 299,3 milhões no período.

No acumulado do ano, até junho, a companhia obteve lucro líquido de R$ 565,3 milhões, queda de 42,6% em base anual de comparação.

O Ebitda ajustado do semestre foi de R$ 1,909 bilhão, queda de 12,8% em relação ao apurado em igual exercício do ano passado. (Com Armando de Oliveira Lima)

Goldman Sachs corta preço-alvo de HAPV3, mas mantém recomendação de compra

Na última terça, dia 18, a Goldman Sachs anunciou em recomendação ao mercado o corte do preço-alvo das ações do Hapvida (HAPV3) em 46%, mas manteve a recomendação de compra com potencial de ganho futuro de 66%.

Segundo os analistas, os riscos dos papéis foram precificados, em contexto de fraco desempenho operacional, especialmente no 3º trimestre do ano.

Happvida apresentou resultado abaixo da expectativa do mercado no 3º trimestre de 2025 Crédito: Divulgação

A partir da teleconferência de resultados, o Goldman Sachs aponta que uma série de fatores contribuíram para elevação da sinistralidade médica (MLR) e que a normalização não deve ocorrer em breve, e que a operação no Sudeste não deve evoluir brevemente em rentabilidade.

Mas, reitera, que a queda de 45% de HAPV3 do preço-alvo reflete "incerteza das perspectivas operacionais da empresa", o que deixaria o potencial de queda limitado, por isso, fixa um preço-alvo de R$ 30 ante o valor de fechamento de R$ 18 da véspera. O que notabiliza um potencial de ganho de 66,7%, caso as previsões se confirmem.

