Acesso ao Pecém recebe R$ 10,8 milhões para iluminação em LED

Foto: Erivaldo Vieira/Divulgação Governo do Ceará ￼RODOVIA CE 155 recebe equipamentos de iluminação

O acesso ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) via a rodovia estadual CE-155 vai receber um investimento de R$ 10,8 milhões para a instalação de nova iluminação pública.

Os equipamentos em LED, segundo destaca a Secretaria da Infraestrutura (Seinfra), consomem menos energia e tem durabilidade quatro vezes maior.

"É mais valorização da área acostumada a atrair parceiros e gerar negócios para o Ceará", ressalta nota divulgada pela Seinfra.

A rodovia tem tráfego intenso de veículos de grande porte que fazem a movimentação de cargas no Porto do Pecém e na Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará, tornando-se o principal acesso à região.

Os equipamentos vão ser instalados em 20 quilômetros da CE 155, entre as cidades de São Gonçalo do Amarante e Caucaia.

Rodovia CE 155 recebe equipamentos de iluminação Crédito: Erivaldo Vieira/Divulgação Governo do Ceará

Os recursos fazem parte do Fundo de Incentivo à Eficiência Energética (Fiee). O secretário Hélio Winston Leitão (Infraestrutura) e Max Quintino, presidente do Cipp, assinaram a autorização para o início da implantação dos equipamentos na última terça-feira, 18.

Quais equipamentos vão ser instalados na CE-155?

O projeto apresentado pela Seinfra prevê:

1.316 luminárias inteligentes, adaptadas à telegestão;



1.238 postes cônicos (12m altura útil), nos dois lados da via;



23 pontos de mediação de energia;



rede elétrica subterrânea e



sistema antivandalismo.

"Serão utilizadas redes de dutos e caixas de passagem a 1,2m de profundidade envelopadas por concreto além de rede elétrica com cabos de alumínio, para inibir furtos frente ao baixo valor comercial do material em relação ao cobre", detalha a Seinfra.



As obras de duplicação e requalificação da rodovia foram demanda do setor produtivo por quase uma década, até ser entregue pelo governo cearense na metade de 2024. O trecho faz a ligação do Porto com a rodovia federal BR 222.

No total, ao longo dos últimos dez anos, a rodovia foi alvo de um investimento de R$ 84.194.059,43, entre verbas estaduais e federais. Na ocasião, o Estado ainda divulgou na instalação de 70 antenas de telefonia móvel para gerar sinal 5G na rodovia.

O setor de Logística no Pecém | Raio X



Mais notícias de Economia