ZPE privada de Quixeramobim visa calçadistas e agroindústria

Foto: AURÉLIO ALVES ￼RICARDO Azevedo, CEO Value Global

A evolução do projeto da Value Global de implantar uma zona de processamento de exportações (ZPE) privada em seu terminal logístico industrial em Quixeramobim não tem interesse em competir com a ZPE do Complexo do Pecém, em São Gonçalo do Amarante.

Segundo o CEO da Value Global, Ricardo Azevedo, o foco da estrutura deve ser a indústria calçadista e o setor agroindustrial, o que incluiria segmentos como biodiesel, alimentício, frigoríficos, e de ração.

O terminal logístico, que tem a perspectiva de ser alfandegado e se tornar porto seco, com área industrial anexa e agora projeto de ZPE privada, triplica de tamanho e envolve aporte de R$ 2,5 bilhões, conforme adiantou a colunista do O POVO, Beatriz Cavalcante, em 13/10.

O foco do projeto no Sertão Central, que deve ser implantado em fases até 2028 - quando a ferrovia Transnordestina deve estar totalmente implantada - é ser complementar ao Porto do Pecém e sua ZPE, que tem como âncoras grandes indústrias tradicionais e prospecta para o futuro atender data centers e a produção de hidrogênio verde.

Ao O POVO, o empresário afirma ainda que irá se aproveitar a implantação de um grande parque de tancagem de combustíveis no Pecém, com investimento de R$ 430 milhões do Grupo Dislub Equador, que deve permitir operação própria e de parceiros.

Ricardo conheceu o projeto, descobriu que as empresas poderão atuar com importação de combustíveis e confirmou que deve ampliar o espaço de tancagem do complexo logístico e industrial de Quixeramobim.

A intenção é que seja possível transformar a região central do Estado num polo de distribuição de combustíveis, aproveitando a infraestrutura logística disponível a partir da ferrovia Transnordestina.

Segundo Ricardo, o complexo, com sua ZPE privada e infraestrutura ferroviária e de combustíveis, se comportará como um centro de distribuição avançado, não apenas armazenando mercadorias, mas também criando valor através da industrialização e exportação, centralizando em uma única área todo o suporte que a indústria necessita, como energia e benefícios fiscais.

Ricardo Azevedo, CEO Value Global Crédito: AURÉLIO ALVES

"Se eu sou uma indústria têxtil, eu tenho acesso aos produtores de algodão do MA-TO-PI-BA. Se sou da indústria de ração, tenho acesso aos grãos. Depois que o produto estiver pronto e quiser exportar ou então distribuir internamente, faço de maneira econômica."

E complementa: "A empresa só tem o trabalho de preparar seu produto, o resto entregamos de bandeja".

Para que os planos de implantar uma ZPE privada saiam do papel, a Value Global precisa obter apoio estatal que envolve aprovação da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (SE-CZPE).

Após análise de requisitos legais e administrativos específicos, o processo só é concluído após a publicação de um decreto presidencial autorizando a abertura de uma nova ZPE.

VEJA AINDA | Transnordestina se projeta como a espinha dorsal da economia do Nordeste



Brasil está incentivando novas ZPEs, inclusive privadas

O Brasil passa por um processo de incentivo à expansão de ZPEs. Em outubro de 2023, foi assinado o primeiro decreto presidencial criando uma ZPE privada no Brasil, a de Aracruz, no Espírito Santo, administrada pelo Grupo Imetame.

As empresas instaladas nessas zonas têm acesso a um regime aduaneiro especial, que inclui a suspensão de impostos sobre a importação e produtos industrializados, além de outras vantagens, que recentemente foram atualizadas.

Essas novidades nas regras das ZPEs animam Ricardo. Uma delas é a expansão de 30 km da área de influência das zonas, o que permitiria a inclusão de diversas indústrias já instaladas no Sertão Central, a 13 km do complexo, especialmente do setor calçadista, sem demandar transferência de espaço físico.

Isso fez com que o Complexo Logístico e Industrial do Sertão Central aumentasse sua área de influência para 53 municípios, quase 1/3 do Estado, segundo pesquisa da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado (Seplag). "Aumentamos em três vezes o tamanho do nosso projeto. É algo desafiador, mas, ao mesmo tempo, bastante significativo para o Estado e o Nordeste como um todo", afirma.

"É um ecossistema interessante de empresas que vem se instalar no município, outras que estão na região e vão ampliar a produção, seja no fornecimento de mão de obra qualificada vindo de cidades vizinhas".



Mais notícias de Economia

Ferrovia

A primeira viagem teste que seria realizada pela Ferrovia Transnordestina foi cancelada no dia 23 de outubro em razão da falta da licença de operação, emitida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama). Não há prazo de conclusão