Fraport arremata Aeroporto de Jeri e Guarulhos fica com Aracati em leilão nacional de aeroportos

AEROPORTO Comandante Ariston Pessoa terá investimento de R$ 101,1 milhões

Os aeroportos cearenses de Aracati e Jeri foram leiloados na manhã de ontem, na sede da B3, em São Paulo. A Fraport Brasil, que administra o Aeroporto de Fortaleza, arrematou Jericoacoara, enquanto Guarulhos, concessionária do terminal paulista de mesmo nome, ficou com Aracati.

Os dois foram inseridos no programa AmpliAR, do governo federal, e terão suas administrações concedidas à iniciativa privada por 30 anos.

Disputado pelas concessionárias Guarulhos, BRS e Fraport Brasil, o Aeroporto de Jeri foi o único dos dois com etapa de lances, na qual a Fraport se saiu vencedora após a desistência da BRS, que não deu lances.

A Fraport apresentou uma proposta de 100% de deságio sobre os R$ 101,1 milhões previstos de capex para o Aeroporto Comandante Ariston Pessoa, localizado na cidade de Cruz e conhecido como Aeroporto de Jeri.

"É nosso compromisso com o turismo do Ceará e nos comprometemos a oferecer a mesma qualidade que oferecemos no Aeroporto de Fortaleza, no Aeroporto de Jericoacoara", declarou Andreea Pal, CEO da Fraport Brasil ao bater o martelo de arremate na sede da B3, em São Paulo.

"A Fraport acredita no potencial da região e nos mobilizamos para essa oportunidade. Seguiremos trabalhando pelo desenvolvimento do turismo no Ceará, com a eficiência e a qualidade já apresentadas em Fortaleza", acrescentou mais tarde o executivo.

Já o aeroporto de Aracati teve um único lance da Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos, com deságio de 0% sobre o capex projetado para o equipamento no valor de R$ 43,1 milhões.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), celebrou a concessão destacando os R$ 240 milhões em investimentos que serão realizados no Estado.

"Garantimos novos investimentos hoje no Leilão do Ampliar, em São Paulo, para os aeroportos regionais de Aracati e Jericoacoara", postou o governador em suas redes sociais.

Segundo ele, as intervenções darão aos passageiros maior conforto e deve contribuir para o impulsionamento do turismo cearense.

O secretário estadual do Turismo Eduardo Bismarck comemorou a concessão e destacou o papel dos aeroportos na indução do turismo do Estado ao agradecer ao ministério e cumprimentar as concessionárias vencedoras.

“Acho que é um passo importante para a história do Ceará e o desenvolvimento do Estado, especialmente através das duas regiões atendidas pelos aeroportos de Aracati e Jericoacoara. Isso porque esses aeroportos passam a ser administrados por duas empresas de nível internacional, sendo a Fraport uma das maiores administradoras de aeroportos através do mundo e Guarulhos, o maior aeroporto da América do Sul em volume de passageiros”, destacou Bismarck.

Ele apontou ainda que as concessões aumentam o potencial de disponibilidade de assentos e voos, por tabela, tanto em Aracati, quanto no aeroporto de Cruz/Jijoca de Jericoacoara. “A partir disso, nós podemos ter o turista de lazer, que vem para o nosso litoral, que vem conhecer a nossa região, mas também o turista de negócios, que vem para as regiões atendidas por esses aeroportos”, acrescentou.

“A internacionalização de Jeri só será possível a partir dessa parceria com a concessionária que passa a ter um potencial do aumento de voos internacionais para o nosso estado, de maneira geral, complementando aquilo que nós já recebemos através do aeroporto de Fortaleza já que as concessionárias serão a mesma em Fortaleza e em Jericoacoara”, concluiu o secretário.

Já as contrapartidas da União para as empresas que assumem os aeroportos incluem "reequilíbrios contratuais, como redução de outorgas ou extensão dos prazos de concessão", segundo determinou o Ministério de Portos e Aeroportos.

O programa AmpliAR estabeleceu, desde a inserção dos aeroportos na lista de concessões, uma série de obrigações a serem cumpridas pelos operadores privados que ganhasse o leilão realizado na manhã desta quinta-feira, 27.

No caso dos aeroportos cearenses, as exigências dizem respeito principalmente a infraestrutura dos equipamentos. (Colaborou Adriano Queiroz)

Sucesso da gestão dependerá de incremento econômico

Apesar da boa expectativa por parte das diferentes esferas de governo, municipal, estadual, e federal, bem como das empresas que arremataram os dois aeroportos regionais cearenses, o especialista em direito aeronáutico, André Soutelino, chama atenção para necessidade de desenvolvimento econômico prévio, a fim de trazer fluxo de passageiros aos equipamentos.

Soutelino, que é também sócio da A.L.D.S Advogados Associados, destaca que os novos administradores vão buscar, inicialmente, fazer melhorias na infraestrutura aeroportuária e cumprir as obrigações contratuais de investimento.

"Agora ele vai buscar parceiros para operar os voos lá, seja aviação executiva, seja aviação regular. Mas, deixo bem claro, que ele não vai fazer milagre. Não significa que, porque o privado assumiu, nós teremos o Airbus 380 pousando em Aracati e Jericoacoara. Não, não vai ter isso", pontua.

"A tendência é ter um aumento de voos, até de voos regulares, voos executivos, mas nós não podemos afirmar: 'O aeroporto só vai ter voo regular'. É de acordo com a economia local. Se a economia for forte, há uma tendência de ter voo regular", explica.

"No caso de Jericoacoara, já estava estabelecido economicamente como destino turístico nacional, diferente de Aracati, que é mais local. Então o aeroporto de Jeri veio depois e está ali tendo voos regulares porque já estava consolidado. E, mesmo assim, muitos passageiros, muitos turistas que visitam Jericoacoara vêm para Fortaleza e vão para lá de ônibus, de carro, não importa o meio de transporte", exemplifica. (Adriano Queiroz)

Conheça os aeroportos cearenses concedidos à iniciativa privada

Aeroporto Dragão do Mar - Aracati/Canoa Quebrada

Indutor de turismo na região: Praia de Canoa Quebrada

Tamanho da pista: 1.800m x 30m

Operação: sem voos regulares, atualmente

Operador: Estado do Ceará

Movimentação: 474 passageiros (2024)

Aeroporto Comandante Ariston Pessoa - Cruz/Jijoca de Jericoacoara

Indutor de turismo na região: Jijoca de Jericoacoara

Tamanho da pista: 2.200m x 45m

Operação: voos domésticos de Azul, Latam e Gol

Operador: Estado do Ceará

Movimentação: 222.261 passageiros (2025)



Obrigações das concessionárias vencedoras

Aeroporto de Aracati/Canoa Quebrada (arrematado pela Guarulhos):

Ampliação do pátio de aeronaves

Reforma do terminal de passageiros

Ampliação do estacionamento de veículos

Capex previsto: R$ 43,1 milhões

Aeroporto de Cruz/ Jijoca de Jericoacoara (arrematado pela Fraport):

Ampliação do pátio de aeronaves

Construção da área de segurança de fim de pista nas duas cabeceiras

Reforma do terminal de passageiros

Capex previsto: R$ 101,1 milhões



Aeroportos arrematados por empresa

Guarulhos:

Horácio de Matos (BA), Paulo Afonso (BA), Barreirinhas (MA), Porto Alegre do Norte (MT), Araripina (PE), Garanhuns (PE), Santa Magalhães (PE), Serra da Capivara/São Raimundo Nonato (PI), Aracati/Canoa Quebrada (CE), Cacoal (RO), Vilhena (RO) e Araguaína (TO).

Fraport:

Cruz/ Jijoca de Jericoacoara

Sem proposta:

Tarauacá (AC), Barcelos (AM), Itacoatiara (AM), Itaituba (PA), Parintins (AM) e Guanambi (BA).

