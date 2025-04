Aeroporto de Fortaleza terá R$ 61 milhões para recompor o caixa

Foto: Samuel Setubal Decisão busca recompor equilíbrio econômico-financeiro da Fraport

Os efeitos da pandemia de Covid-19 continuam reverberando no setor aéreo brasileiro, como atesta a decisão da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) de aprovar uma revisão extraordinária do contrato de concessão do Aeroporto Internacional de Fortaleza Pinto Martins.

A decisão tem como justificativa "os prejuízos causados pela pandemia de Covid-19, no ano de 2024, com o objetivo de recompor seu equilíbrio econômico-financeiro" e significa uma recomposição de R$ 61.151.632,83 à Fraport Brasil - concessionária de origem alemã que administra o terminal.

Esta é a 4ª vez que a Anac aprova este tipo de medida, sempre em montantes milionários. Em 2023, a recomposição somou R$ 53 milhões, enquanto que em 2022 foram R$ 57,3 milhões, 2021 foram R$ 80 milhões e 2020, primeiro ano de pandemia, foram R$ 94 milhões.

"A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato será realizada por meio da revisão das contribuições fixas e variáveis devidas pela Concessionária, após a anuência do Ministério de Portos e Aeroportos", esclarece o texto da decisão assinada por Roberto José Silveira Honorato, diretor-presidente substituto da Anac.

O documento estabelece ainda que "o saldo a ser deduzido nas parcelas das contribuições fixas e variáveis, a partir de 2025, deverá ser atualizado pelo IPCA, calculado pelo IBGE, acumulado entre 31 de dezembro de 2024 e o mês anterior ao do pagamento das contribuições fixas e variáveis devidas pela Concessionária, e pela taxa de desconto do fluxo de caixa marginal de 8,55%".

Polo de Marco

O polo moveleiro de Marco vai ganhar uma identidade visual. O objetivo é criar uma marca que represente as 31 empresas da região. O trabalho ficou a cargo do Projeto Impulsiona Ceará, executado pelo Centec, que vai fazer a seleção de forma colaborativa com os envolvidos. A expectativa é de que a marca seja divulgada em maio deste ano.

ONU e energia

Os impactos dos empreendimentos de energia eólica e solar para agricultores, pescadores e quilombolas do Ceará serão debatidos no IX Fórum Regional da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos para América Latina e Caribe, que acontece hoje em São Paulo. As mesas serão transmitidas pelo canal do YouTube do Ministério Público Federal, que sedia o evento.

2,5 bilhões

de reais é a meta da cearense Reali Negócios para as operações intermediadas de crédito consignado. O montante representa 35% sobre os resultados de 2024. O objetivo foi apresentado durante a convenção de correspondentes bancários do Norte e Nordeste que acontece em Fortaleza entre 8 e 10 de abril. O evento reúne 12 das maiores instituições financeiras do País, como Itaú e BMG, os quais a Reali foi 4º lugar nacional em volume de operações em 2024.

160

mil reais foram investidos pela Alphaville na revitalização do Balneário Santo Antônio, no bairro Santo Antônio, em Eusébio. Além de 80 mudas de árvores frutíferas, o espaço de 270 metros quadrados recebeu pista de caminhada, bancos, lixeiras, placas educativas e sinalização.

Logística

A Tecer Terminais, que opera no Porto do Pecém, prepara-se para a feira de logística Intermodal South America 2025. Considerado pelo setor como um dos principais eventos da área, acontece entre 22 e 24 de abril e é ambiente de networking entre líderes nacionais e internacionais.