Conexão & Capital potencializa atração de mais de R$ 100 mi em investimentos

Foto: Samuel Setubal ￼CONEXÃO & Capital realizou 127 rodadas de negócios em três dias

O Conexão & Capital - considerado o maior evento de inovação aberta do Ceará - e que ocorreu em novembro deste ano, durante a Feira do Conhecimento, no Centro de Eventos, em Fortaleza, resultou em 55 cartas de intenção assinadas e um potencial de atrair mais de R$ 100 milhões em investimentos.

O balanço foi divulgado nesta segunda-feira, 15, pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará (Secitece) O evento promovido pela pasta em conjunto com Casa Azul Ventures, Ninna Hub e Instituto Atlântico conectou grandes corporações, startups e gestores de fundos de investimento para gerar novas oportunidades de negócios.

“O Conexão & Capital é uma iniciativa pioneira no Norte e Nordeste e uma demonstração efetiva dos resultados que a Feira do Conhecimento alcança”, destacou André Dummar, diretor executivo da Casa Azul Ventures.

De acordo com os organizadores, foram 45 startups inscritas — incluindo deeptechs (empresas e tecnologias baseadas em descobertas científicas e avanços de engenharia complexos), healthtechs ( tecnologia para inovar e otimizar o setor da saúde) e retailtechs (startups, que desenvolvem soluções tecnológicas para o setor de varejo) — e 28 avançando para participar das rodadas de negócios.



Nos três dias de evento, de 6 a 8 de novembro, foram agendadas 153 rodadas, sendo que destas, 127 foram efetivamente realizadas. Como resultado, foram formalizadas 55 cartas de intenção, que agora seguem para a etapa de due diligence, processo de avaliação detalhada dos modelos de negócio e dos riscos envolvidos.

A expectativa é que os trâmites sejam concluídos nos próximos meses, com a efetiva captação dos recursos e a assinatura dos contratos.

Participaram das rodadas nove fundos de investimento, entre eles Astor Capital, Aplix, Triaxis e Rise. O encontro também contou com a presença de grandes corporações com atuação nacional, como Solar, ArcelorMittal, M. Dias Branco, Pague Menos, Alvoar Lácteos e Tecla T, ampliando o alcance das negociações e a possibilidade de parcerias estratégicas.

De acordo com a secretária Sandra Monteiro, a edição se destacou pela consolidação das parcerias institucionais. Segundo ela, a atuação conjunta com a Casa Azul Ventures contribuiu para fortalecer a proposta da iniciativa e ampliar o potencial de geração de investimentos.

“A aceleradora trouxe um olhar mais ousado para o encontro, justamente pela expertise que possui. Ela nos apoiou numa das grandes missões da Secitece, que é fomentar a inovação no estado”, destacou.

Já o diretor executivo da Casa Azul Ventures, André Filipe Dummar, destacou o caráter pioneiro do Conexão & Capital nas regiões Norte e Nordeste.

O balanço do Conexão & Capital foi apresentado por representantes da Secitece e das instituições parceiras, entre eles a coordenadora de Inovação e Empreendedorismo da Secretaria, Sarah Monteiro, e a coordenadora de Ciência e Tecnologia, Cintia Eufrasio.

Em sua 9ª edição, a Feira do Conhecimento 2025 reforçou seu papel como vitrine da ciência, tecnologia e inovação no Ceará. Realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secitece, o evento reuniu público de todas as idades entre 6 e 8 de novembro, com entrada gratuita, consolidando-se como um ambiente fértil para a criação de novas conexões, propostas disruptivas e oportunidades de negócios que impulsionam o desenvolvimento do estado.

AO VIVO | Como o cenário nacional afeta as eleições no Ceará | Jogo Político

Ceará

Em sua 9ª edição, a Feira do Conhecimento reforçou seu papel como vitrine da ciência, tecnologia e inovação