Inscrições abertas para rodadas de negócio do Conexão & Capital 2025

Foto: Thiago gaspar/Casa Civil-Ce Conexão & Capital, maior evento de conexões de inovação aberta do Ceará, ocorre dentro da programação da Feira do Conhecimento

O Conexão & Capital, considerado o maior evento de inovação aberta do Ceará, está com inscrições abertas. O encontro que ocorre dentro da Feira do Conhecimento 2025, de 6 a 8 de novembro, no Centro de Eventos, vai conectar grandes corporações, startups e gestores de fundos de investimento para gerar novas oportunidades de negócios.

As inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira, dia 31 de outubro, no site do evento. A programação é organizada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), Casa Azul Ventures, Ninna Hub e Instituto Atlântico.



A proposta é ao longo de três dias estruturar encontros diretos entre empreendedores, investidores e corporações, de forma a facilitar oportunidades de parceria e testes de novos produtos.



Rodadas com curadoria prévia



As rodadas de negócio seguem o formato de reuniões rápidas, conhecidas como speed dating, com duração de 30 minutos. A agenda é montada a partir de um processo de curadoria que cruza o perfil das startups e os interesses das empresas participantes.



“Mapeamos as teses de interesse das empresas âncora e o estágio ou vertical das startups para gerar agendas personalizadas”, explica Humberto Lima, CEO do Ninna Hub.



As startups priorizadas são B2B e B2B2C, com produtos validados e casos iniciais de mercado. Do lado das empresas, participam médias e grandes companhias com programas de inovação abertos a provas de conceito e novos contratos.



Entre os grupos confirmados estão M. Dias Branco, Solar Coca-Cola, ArcelorMittal e Pague Menos, além de investidores-anjo e fundos de capital de risco com foco em negócios de base tecnológica.



Curadoria tecnológica e foco em tendências



O Instituto Atlântico atua na curadoria tecnológica e na mediação entre startups e investidores, por meio do seu veículo de venture capital, o Programa em Rede de Apoio à Incubação e Aceleração (Praia).



“Nosso papel é garantir alinhamento entre investidores e startups locais, selecionando soluções inovadoras com potencial de impacto regional”, afirma Bruna Félix, coordenadora de Novos Negócios do Atlântico.



De acordo com Bruna, há maior demanda por soluções voltadas à transformação digital, automação industrial, inteligência artificial e segurança da informação. Tecnologias ligadas à sustentabilidade e eficiência energética também estão entre as mais procuradas, acompanhando o avanço da agenda ESG nas corporações.



Impacto no ecossistema local



A iniciativa é vista pelos organizadores como uma forma de fortalecer a rede de inovação do Estado e ampliar o acesso de startups locais à capital e ao mercado.



“O Conexão & Capital conecta startups a empresas e investidores com capacidade de tração, o que ajuda a reter valor no território e atrair novos parceiros para o Ceará”, conta Humberto.



Para o Instituto Atlântico, eventos como esse reforçam a presença do Ceará no cenário nacional de inovação e investimento.



“Eles criam um ambiente favorável à co-criação e à adoção de tecnologias emergentes, estimulando parcerias estratégicas e o desenvolvimento econômico local”, conclui Bruna Félix.



