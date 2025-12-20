PIB do Ceará deve fechar 2025 em 3,15%, projeta Ipece

Foto: FERNANDA BARROS ￼DOS setores produtivos investigados no PIB do Ceará, o destaque entre julho e setembro, segundo o Ipece, foi a agropecuária

O Produto Interno Bruno (PIB) do Ceará deve fechar em 3,15%, segundo projeção do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece). No terceiro trimestre de 2025, cresceu 2,25% em relação ao terceiro trimestre de 2024. O desempenho do PIB estadual na comparação ao trimestre imediatamente anterior (segundo trimestre de 2025), foi de 1,29%. Já o PIB cearense acumulado no ano (janeiro a setembro) ficou em 2,96% e no acumulado dos últimos quatro trimestres atingiu 3,58%.

Segundo o Ipece, a atividade econômica estadual demonstra uma aceleração, pois registrou variação maior do que os períodos anteriores, como demonstra a pesquisa. Isso fez com que a projeção para o PIB cearense de 2025 continuasse em 3,15%. Dos três setores que compõem o PIB, Indústria, Serviços e Agropecuária, esse último obteve o melhor resultado.



"Os resultados da economia do Ceará são destaques na comparação com os números nacionais, pois superam todos os índices: 1,8% no terceiro trimestre de 2025 em relação ao terceiro trimestre de 2024; 0,1% comparativamente ao segundo trimestre deste ano; 2,4% no acumulado do ano e de 2,7% no acumulado dos últimos quatro trimestres", ressalta o instituto em nota.



O economista Célio Fernando destaca que para 2026 a estimativa é de 3,0%, reforçando a leitura de que o ciclo de investimento público ajuda a sustentar um crescimento superior ao nacional.

Os números da economia cearense superam os nacionais. O PIB do Brasil foi de 1,8% no terceiro trimestre de 2025 em relação ao terceiro trimestre de 2024; 0,1% comparativamente ao segundo trimestre deste ano; 2,4% no acumulado do ano e de 2,7% no acumulado dos últimos quatro trimestres.



"O crescimento da economia cearense no terceiro trimestre de 2025, em relação ao igual período de 2024, superou, inclusive, os resultados de São Paulo, de 0,7%; da Bahia, de 2,18%, e do Paraná, de 1,51%. Aliás, o PIB do Ceará, no acumulado de 2025, de 2,96%, também supera o paulista, de 1,40%; baiano, de 2,73% e o paranaense, de 2,87%", observa o Ipece.



De acordo com o economista Alex Araújo, o resultado do PIB do Ceará, acima da média nacional, já era esperado e reflete o bom momento de investimentos que o estado vive. “É importante lembrar que tivemos um ano desafiador, com Selic alta, mantendo o endividamento das famílias e empresas elevado, e as tarifas americanas pesando sobre as exportações nacionais, aumentando ainda mais a importância do resultado”, comenta.



Por outro lado, aponta Alex, tivemos uma excelente performance do mercado de trabalho, nos levando à menor taxa de desocupação desde 2012, e a inflação está convergindo para meta, o que sinaliza cortes nos juros nos próximos meses. “Acredito que o resultado econômico de 2026 tende a ser melhor do que o visto neste ano. E o Ceará se mantém à dianteira do país”, afirma o economista..



Pontos de atenção



O Ipece ainda insere nas análises setoriais pontos de atenção sobre o desempenho futuro das atividades econômicas cearenses, como forma de alertar para interferências nos resultados de crescimento observados atualmente.



No caso da agropecuária, a nota observa: "Importante ressaltar que no segundo semestre de 2025 o Ceará acendeu o sinal de alerta hídrica. Sertões de Crateús, Inhamuns e Médio Jaguaribe estão encerrando o ano com baixa quantidade de água armazenada".



Para a indústria, o alerta vem direcionado a alguns segmentos: "os de Confecção e Máquinas e Aparelhos Elétricos enfrentam restrições mais severas em 2025, com desempenhos ruins no trimestre e para o acumulado do ano".



Já no caso dos serviços, a observação se dá sobre o comércio: "o varejo ampliado cearense vem registrando uma certa desaceleração no ritmo de crescimento dentro do ano e também comparado ao ano passado".



O economista João Mário de França, professor do Caen/UFC e pesquisador, do FGV/Ibre confirma que o resultado positivo do crescimento do PIB da economia cearense no terceiro trimestre de 2025 na comparação com igual período de 2024 foi puxada principalmente pela agropecuária (impulsionada pela produção das culturas irrigadas bem como a horticultura) e o setor de serviços que representa quase 76% do Valor Adicionado Bruto e teve como destaque o comércio de varejo ampliado.

“Esses números do crescimento do PIB vem reforçar outros que já tinham sido divulgados anteriormente pelo IBGE, onde na comparação de setembro/25 com setembro/24, apresentou expansão de 4,7% na atividade industrial; de 5% no volume de serviços e, dentro dele, de 5,5% no comércio varejista ampliado”, comenta João Mário França.

‘Tudo caminha para que o Ceará apresente um crescimento ao longo de 2025 acima da média nacional e com boas perspectivas para 2026, no tocante tanto a atração de investimentos privados bem como da forte presença de investimentos públicos em áreas estratégicas (como saúde, educação e segurança,…) que vão proporcionar oportunidades de empregos e renda para à população”, projeta o economista. (Colaborou Armando de Oliveira Lima)



Agro é destaque no trimestre

Dos setores produtivos investigados no PIB do Ceará, o destaque entre julho e setembro, segundo o Ipece, foi a agropecuária. A marca do agro no período foi de 5,3%, enquanto indústria ficou em 1,14% e serviços, 2,39% - ambos apontando crescimento também.

Com relação as atividades da pecuária, destaca a atividade leiteira, com crescimento de 21,45%. Os tanques de resfriamento do programa do governo garantem melhor qualidade e condições de armazenamento do leite. Os rebanhos de bovino, suíno e galináceos também crescerem nesse terceiro trimestre

Ainda sobre o agro, o Instituto indica que "a produção de milho e feijão não tiveram os resultados esperados pelos produtores, havendo queda da produção em 2025", mas "o arroz, a fava e a soja apresentaram aumento na produção".

Melão e mamão se sobressaíram entre os cultivos de frutas enquanto coentro e alface foram os destaques na produção de hortaliças no Ceará. Segundo o economista Ricardo Coimbra, esse bom desempenho do agro é reflexo do capacidade de armazenamento hídrico do Estado, que vem fortalecendo vários setores.

Já sobre a indústria, o Ipece observa que "a atividade segue na sua trajetória iniciada ainda no final do ano de 2023" e aponta que "todos os setores industriais, a Indústria da Transformação, a Construção e o segmento de Eletricidade, gás e água, exerceram contribuições positivas para o desempenho da Indústria no Ceará" entre julho e agosto de 2025.

Entre os segmentos da Transformação, destaque positivo para as produções de Alimentos, Calçados, Metalurgia e Produtos químicos que apresentaram contribuições relevantes ao crescimento tanto no terceiro trimestre, como em todo o ano.

Por outro lado, os segmentos de Confecção e Maquinas e Aparelhos Elétricos enfrentam restrições mais severas em 2025, com desempenhos ruins no trimestre e para o acumulado do ano.

Para serviços, que tem maior proporção de participação no PIB do Ceará - superior a 70% da atividade econômica -, o Ipece avalia que o setor "contribuiu favoravelmente com o desempenho geral da atividade econômica cearense cujo valor adicionado bruto registrou alta de 2,26% no terceiro trimestre de 2025 comparado ao mesmo trimestre do ano anterior".

"Este bom resultado observado no terceiro trimestre de 2025 pode ser explicado, principalmente, pelo bom desempenho das atividades de serviços prestados às famílias e associativos ( 5,14%); transporte, armazenagem e correios ( 4,86%); serviços de alojamento e alimentação ( 4,78%); comércio e serviços de manutenção e reparação de veículos automotores ( 2,92%); serviços financeiros ( 2,37%); e administração pública ( 1,33%). Destaca-se que o crescimento da APU é algo bastante positivo dado o elevado peso que a atividade tem dentro da economia do Estado do Ceará de aproximadamente 24%, respondendo por 31% da produção do setor de serviços estadual", detalhou.

Resultados do PIB

Ceará

3º trimestre/2025 x 3º trimestre de 2024: 2,25%

3º trimestre/2025 x 2º trimestre de 2025: 1,29%

Acumulado no ano: 2,96%

Acumulado nos quatro últimos trimestres:3,58%

Brasil

3º trimestre/2025 x 3º trimestre de 2024: 1,8%

3º trimestre/2025 x 2º trimestre de 2025: 0,1%

Acumulado no ano: 2,4%

Acumulado nos quatro últimos trimestres:2,7%

Fonte: Ipece e IBGE