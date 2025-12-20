Projeto de R$ 5 bilhões da Casa dos Ventos impactará Vestas e Aeris no Ceará

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 07-02-2024: Pecem empresa Aeris demissão de funcionários. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Com sede em Caucaia, no Ceará, a Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A. (Aeris S.A.) comunicou que deu início às negociações com a dinamarquesa Vestas para fornecer pás eólicas ao projeto de R$ 5 bilhões da empresa com a cearense Casa dos Ventos, no Piauí.

Trata-se do Complexo Dom Inocêncio Phase I e Dom Inocêncio Phase II, entre os municípios de Dom Inocêncio, Lagoa do Barro e Queimada Nova, no Centro-Sul do Piauí.

Serão 828 megawatts (MW) de capacidade de geração de energia, cujos 184 aerogeradores serão de incumbência da fábrica da Vestas em Aquiraz, no Estado, visando atender aos planos da Casa dos Ventos. O montante equivale ao suprimento de aproximadamente 2 milhões de residências.

Esta última é especializada em projetos renováveis e fechou contrato para fornecer energia também para o data center do TikTok no Ceará.

Jean Paul Prates, presidente do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia (Cerne), comentou, inclusive, que este complexo é um dos maiores eólicos da América Latina.

Para ele, não impacta apenas Piauí, mas traz peso relevante também para o Ceará e o Rio Grande do Norte.

“No Piauí, o projeto consolida o estado como polo estratégico da energia eólica nacional, com geração de emprego, renda e desenvolvimento regional. No Ceará, as fábricas da Vestas (Aquiraz) e da Aeris Energy serão diretamente mobilizadas para produção de componentes — impulsionando a indústria local”, frisou.

Já no Rio Grande do Norte, o centro de operações e manutenção da Vestas em Parnamirim será a base para o suporte técnico de toda a região.

“Em meio a uma grave crise de confiança no setor elétrico — marcada por curtailment, inércia institucional e riscos regulatórios — este contrato representa um sopro de esperança, fruto de visão de longo prazo e capacidade de execução. Celebramos este passo como um sinal claro de que o Nordeste continua sendo o coração da energia renovável no Brasil”, celebrou o especialista, natural do Rio Grande do Norte e ex-presidente da Petrobras.

Sobre o fornecimento de pás eólicas, a Aeris comunicou que a celebração do contrato de fornecimento com a Vestas deverá observar os termos do memorando de entendimentos previamente celebrado entre as partes e que previa como condição a finalização das tratativas da produtora de aerogeradores com a Casa dos Ventos.

Entenda o projeto da Vestas com Casa dos Ventos

A construção do Complexo Eólico Dom Inocêncio está prevista para começar em 2026, com o comissionamento final programado para 2028.

A Vestas, além de fornecer as turbinas e gerenciar o projeto de construção, será responsável pelos serviços de operação e manutenção por 25 anos.

O projeto “fortalecerá significativamente a segurança energética do Brasil, aumentará a participação de energias renováveis na matriz energética, apoiará o desenvolvimento socioeconômico do estado e estimulará toda a cadeia de valor da energia eólica por meio de serviços técnicos, engenharia, inovação e capacitação profissional”, pontuou a Vestas, em comunicado global.

Conforme a empresa, espera-se que mais de 8.500 empregos diretos e indiretos sejam gerados durante a construção e a operação, impulsionando as cadeias de suprimentos.

“Além de impulsionar a transição energética do país, nosso investimento também contribuirá significativamente para o desenvolvimento socioeconômico da Região”, afirmou Lucas Araripe, diretor-executivo da Casa dos Ventos.

Já Eduardo Ricotta, presidente da Vestas para a América Latina, declarou que é uma honra apoiar um parceiro que compartilha da mesma ambição: “desenvolver projetos que impulsionem a transição energética, ampliem o acesso à energia limpa e promovam o crescimento socioeconômico nas regiões onde atuam.”

