Hapvida anuncia saída de Jorge Pinheiro da presidência

Foto: Raphael Moura/Divulgação Hapvida ￼LUCCAS Augusto Adib assume a Presidência no lugar de Jorge Pinheiro

A Hapvida informou ao mercado financeiro na última segunda-feira, 23, que fará mudanças na administração da companhia. Jorge Pinheiro, atual diretor-presidente, deixa o cargo a partir de 2026.

O texto anuncia que Jorge Pinheiro não se desligará totalmente da empresa. A partir de 2026, ele passará "a atuar exclusivamente como chairman executivo".

A função é exercida, atualmente, pelo fundador da companhia, Candido Pinheiro, "que permanecerá contribuindo como conselheiro".

Quem será o novo presidente da Hapvida?

Luccas Augusto Adib assume a presidência no lugar de Jorge Pinheiro Crédito: Raphael Moura/Divulgação Hapvida

O conselho de administração do Hapvida decidiu que Luccas Augusto Adib, atual Vice-Presidente de Finanças e Tecnologia da Companhia, assume a função de diretor presidente, contando, "ao longo do seu processo de preparação e transição, com o suporte do Dr. Jorge Pinheiro e supervisão do Conselho de Administração".

"O Sr. Luccas está na Companhia há 6 anos, com trajetória de crescimento marcada por entregas consistentes em áreas e projetos estratégicos. Tornou-se CFO em dezembro de 2023 e acumulou a cadeira de CTO a partir de abril de 2025, áreas em que vem realizando reestruturações profundas a partir de uma abordagem centrada em pessoas, processos e tecnologia", diz o comunicado.

A missão de Adib, segundo indica o texto, será a de "acelerar as transformações que a Companhia vem conduzindo nos últimos anos, com foco em cultura organizacional de alta performance".

"Dentre as prioridades de seu mandato, estão a centralidade na experiência do usuário, a revisão de produtos, o posicionamento estratégico e a transformação digital, bem como o extremo rigor e a disciplina na alocação de capital", completa.

Mais mudanças

Na mesma reunião, o Conselho de Administração informou da renúncia de Alain Benvenuti ao cargo de diretor estatutário.

"Em seu lugar, assume a Sra. Cidéria Costa, que até então atuava como Diretora Executiva de Medicina Diagnóstica", anunciou a Companhia.

Crise em novembro



Em novembro, a empresa despencou R$ 7 bilhões no pregão, após o mercado financeiro considerar o balanço do 3º trimestre da empresa fraco. A queda só não foi maior em razão da aprovação de recompra de até 70 milhões de ações nos próximos 18 meses para contornar a crise.

O motivo do desempenho na bolsa de valores, segundo indicam os especialistas, está nos resultados financeiros apresentados pela Hapvida.

A operadora de planos de saúde registrou lucro líquido de R$ 148,9 milhões no segundo trimestre deste ano, queda de 64,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Com ajustes, o lucro somou R$ 299,3 milhões no período.

No acumulado do ano, até junho, a companhia obteve lucro líquido de R$ 565,3 milhões, queda de 42,6% em base anual de comparação.

