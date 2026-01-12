Ceará registra recorde histórico de turistas internacionais em 2025

Foto: FCO FONTENELE/ O POVO ￼O resultado representa um crescimento de 19,46% em relação a 2024

O Ceará consolidou-se em 2025 como um dos principais portões de entrada para estrangeiros no Nordeste, registrando o maior volume de turistas internacionais de sua série histórica. O desembarque de 115.735 passageiros em voos diretos no Aeroporto Internacional Pinto Martins superou a marca anterior de 2019, quando o Ceará recebeu 112.920 visitantes no período pré-pandemia.

Quando comparado a 2024, o número de turistas do ano passado supera em 19,46% os 96.882 visitantes contabilizados. De acordo com o governo cearense, esse desempenho representa uma expansão consistente do setor, refletindo avanços em conectividade aérea e infraestrutura turística.

"Nosso Ceará segue batendo recorde no turismo. É mais emprego e renda para nosso povo", comemorou o governador Elmano de Freitas (PT), nas redes sociais.

A análise dos mercados emissores aponta para uma diversificação estratégica. A América do Sul foi o continente com maior crescimento proporcional (93,64%), impulsionada pelo Chile, que saltou de 293 para 3.167 turistas — um aumento de 980,9%. A Argentina, mercado já consolidado, também cresceu 59,8%, totalizando 14.204 visitantes.



Embora a Europa mantenha a liderança em volume absoluto, com a França (20.750 turistas) e Portugal (17.307 turistas) apresentando altas de 44,7% e 14,2%, respectivamente, o mercado dos Estados Unidos apresentou retração de 23,5% no período.



Segundo o secretário do Turismo, Eduardo Bismarck, o resultado é fruto de uma estratégia planejada pelo governo de Elmano de Freitas para fortalecer a promoção do destino e garantir segurança ao visitante. O turismo reafirma-se, assim, como um eixo estratégico para o desenvolvimento econômico cearense, sendo um motor vital para a geração de emprego e renda no estado.

"Esse recorde mostra que o Ceará voltou ainda mais forte ao cenário internacional. Sob a liderança do governador Elmano de Freitas, temos trabalhado de forma planejada para ampliar a conectividade aérea, fortalecer a promoção do destino e garantir que o turista encontre infraestrutura, segurança e experiências de qualidade. Superar os números do pré-pandemia comprova que o turismo é um eixo estratégico para o desenvolvimento econômico do Estado”, destacou o secretário.

Segundo o secretário, o turismo no Ceará funciona como uma engrenagem que, ao girar com a força dos novos recordes internacionais, movimenta toda a cadeia produtiva local, desde a rede hoteleira até o pequeno comércio de serviços.

