Eduardo Bismarck: Ceará decola no turismo internacional

O Ceará vive um momento histórico no turismo internacional. Entre janeiro e julho de 2025, recebemos 35,92% mais turistas vindos do exterior em comparação ao mesmo período do ano passado. Foram 56.159 desembarques em voos diretos, número que já representa mais da metade de toda a movimentação internacional registrada em 2024 e que coloca o nosso estado entre os destinos mais procurados do Brasil e da América Latina.

Esse resultado é fruto de um trabalho integrado e estratégico, conduzido com o firme apoio do Governador Elmano de Freitas, que tem colocado o turismo como prioridade para o desenvolvimento econômico e social do Ceará. Seguindo sua determinação, reforçamos a promoção do estado como destino internacional com uma comunicação objetiva, ações de marketing direcionadas e presença constante em mercados estratégicos. Paralelamente, fortalecemos parcerias com companhias aéreas e operadores, o que já nos rendeu, somente este ano, o anúncio de quatro novos voos internacionais que conectam o Ceará diretamente a grandes centros emissores.

Planejamento e diálogo têm sido os pilares dessa construção. Ampliamos a malha aérea, diversificamos os mercados emissores e intensificamos a promoção no exterior. Hoje, vemos um avanço expressivo na presença de visitantes da América do Sul (19,33%) e da América do Norte (14,07%), que ganham espaço em um cenário antes dominado pela Europa.

Entre os países emissores, Portugal e França seguem liderando, seguidos por Argentina, Estados Unidos, Itália, Alemanha, Chile e Holanda. Esse crescimento vai muito além dos números de desembarques: representa mais movimento na hotelaria, mais mesas ocupadas em nossos restaurantes, mais vendas no comércio e mais empregos para os cearenses, gerando renda, fortalecendo a nossa economia e projetando o Ceará no cenário global.Estamos transformando nosso potencial em realidade e consolidando o Ceará como referência mundial em turismo. Com planejamento, parcerias e o apoio decisivo do governador Elmano, seguimos prontos para alcançar voos ainda mais altos até o fim do ano.