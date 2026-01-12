Foto: FÁBIO LIMA ￼NOVO Campus do ITA tem foco em Engenharia de Sistemas e em Engenharia de Energias Renováveis

Destaque nacional em educação, o Ceará se vê em período de alto dinamismo e perspectivas para esse segmento econômico com a chegada de institutos tecnológicos no Nordeste. Entram na lista o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica (ITA) com o campus Fortaleza; o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa Tech), em Teresina (PI); a Escola de Sargentos do Exército (ESE), em Pernambuco; e o Parque Tecnológico Aeroespacial de Salvador (BA).

A avaliação no setor de educação é que uma nova fronteira se abre e que, por conta do histórico positivo de aprovações em provas que classificam candidatos às vagas nestas instituições, a demanda possa crescer, seja nas escolas ou pelos sistemas de ensino.

Marcelo Pena, diretor de Ensino da Organização Educacional Farias Brito, destaca que a chegada desses institutos ao Nordeste e, especialmente, o campus do ITA em Fortaleza, "premia" o Ceará pelo seu desempenho histórico no certame.

Ele explica que somente o Colégio Farias Brito aprovou 41 alunos no ITA, além de outros nove alunos que estudaram dentro do Sistema Farias Brito e realizaram a prova em outras cidades do País. Ao todo, o Ceará foi responsável por 63 aprovações em 2025.

O diretor do FB observa que a chegada do ITA e de outras escolas especializadas devem promover o desenvolvimento ocorrido em municípios como São José dos Campos, que, após a escola de engenharia da Aeronáutica, recebeu uma série de investimentos, como da Embraer, o que deve contribuir na retenção de talentos.

Outra expectativa é a de potencializar o crescimento do setor de educação no Ceará. Marcelo destaca que atualmente 60% dos alunos do Colégio Farias Brito são oriundos de outros estados e que vêm ao Estado para estudar nas turmas especializadas.

"Antes, nós recebíamos muitos alunos, mas numa concentração de estados do Norte e Nordeste. Atualmente, temos alunos do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, todos os estados, com exceção de Roraima."

O aumento na demanda, segundo ele, não ocorre apenas na rede privada de ensino e cita como exemplo o projeto de parceria com o Governo do Estado, chamado "Prepara ITA Ceará", que desenvolve turmas especiais nos colégios da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, em Fortaleza, Sobral, Maracanaú e no Cariri.

FARIAS Brito lidera no número de aprovações de instituições cearenses no ITA e IME

A iniciativa envolve cerca de 600 alunos e está no terceiro ano de acompanhamento. A expectativa dele é que as primeiras aprovações ocorram neste ano, considerando que o período de preparação para aprovação no ITA varia de três a cinco anos de estudos.

Ari de Sá Neto, CEO da Arco Educação, do Sistema Ari de Sá (SAS), destaca que o sucesso dos cearenses é tão expressivo que gera frases emblemáticas em outros estados. Ele já chegou a ouvir uma citação que dizia: "Se você quer passar na Fuvest, precisa estar na frente de um japonês e um cearense".

Neste sentido, Ari enfatiza que a preparação para vestibulares de alta complexidade faz parte do DNA do SAS, que passa por expansão a partir da abertura de nova unidade do colégio Ari de Sá Cavalcante na zona oeste de Fortaleza, na avenida Luciano Carneiro, no bairro Parreão.

Ari de Sá Neto, Fundador e CEO da Arco Educação

Para além dos colégios, localizados na capital cearense e que já recebem entre os alunos jovens advindos de outros estados, a Arco avança na "exportação" do modelo de ensino para escolas parceiras de fora da Cidade.

A expectativa dele em relação ao ano de 2025 é alcançar 4 milhões de alunos e R$ 3 bilhões em receita. Este número é 15% superior ao resultado de 2024. A estimativa para 2026 é de um salto de 17%.

A plataforma de soluções educacionais para escolas, atende desde a educação infantil até ao pré-universitário, inclusive turmas especiais com foco na aprovação em escolas militares, como o ITA, o que se torna agora uma demanda de escolas parceiras, revela Ari Neto, que também participou de entrevista na rádio O POVO CBN.

"Um dos desejos que a escola que usa o SAS tem na hora de adotar o sistema é aumentar as aprovações. Então, temos indicadores que mostram que, em três anos, as escolas melhoram a nota do Enem e aprovações em Medicina, por exemplo. Isso faz parte da nossa proposta de valor", pontua.

Neste contexto, olhando o histórico recente de sucesso educacional, com cases como o de Sobral e a liderança de escolas cearenses em aprovações, Ari avalia que se criou uma "grife" em torno da educação cearense, o que gerou o reconhecimento desses institutos, em descentralizar seus campos em direção ao Nordeste.

Lula entrega Carteira Nacional Docente e anuncia obras do ITA em evento com Elmano e Camilo no Ceará

Parcerias desenvolvidas movimentam de profissionais e empresas até o Senai

Com o movimento de chegada dessas escolas especializadas, novas parcerias são possíveis, abrindo a perspectiva de que os governos e empresas acompanhem o movimento, com novos investimentos para ajudar no processo de retenção de talentos.

Dentro do esforço de criar uma ambiência favorável a manutenção dos formados no ITA em projetos a serem desenvolvidos no Ceará, foi criada uma ramificação local da Associação dos Engenheiros do ITA (AEITA-CE).

A intenção é firmar parcerias técnicas para conexão com o mercado local, além de promover debates sobre educação e tecnologia no Estado. Um desses momentos ocorreu em evento do Lide Ceará, reunindo o ex-ministro da Educação, Cristovam Buarque, e o diretor da Regional Ceará da AEITA e conselheiro do Fundo Patrimonial do ITA, Felipe Bomfim.

Acordo de cooperação já firmado foi entre a Confederação Nacional da Indústria (CNI), por meio da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e seu Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), para formação do Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) funcionando em consonância dentro do ITA, o Instituto Senai de Inovação (ISI), por quase R$ 40 milhões.

Diretor de Operações do Parque Tecnológico do ITA Ceará (Ceará Tech Park), Rodrigo Pastl, enfatiza que o foco central é na criação de um ecossistema de inovação que integre o ITA, com empresas, governo, demais universidade e a comunidade, para promover uma transformação de longo prazo da economia cearense e nordestina.

Neste sentido, o conhecimento gerado poderá ser transformado em indústrias e produtos reais, o que já tem movimentado empresas interessadas em participar, cerca de 50, segundo Rodrigo.

"A ideia é criar tecnologias "made in Ceará" e novas empresas, o que vai aumentar a competitividade do Estado e, consequentemente, o Produto Interno Bruto (PIB). Sempre falamos em dobrar, triplicar, a participação do Ceará no PIB nacional (atualmente de 1,7%) nos próximos 20, 30 anos", aponta.

A CERIMÔNIA de assinatura foi realizada na Base Aérea de Fortaleza

Na prática, os alunos em formação no ITA campus Fortaleza terão à disposição a infraestrutura do Ceará Tech Park para desenvolvimento de projetos de pesquisa durante a formação, inclusive com aulas da graduação ocorrendo nos laboratórios, assim como a possibilidade de desenvolverem pesquisas próprias e receberem demandas de empresas parceiras do ISI.

O diretor Regional do Senai-CE, Paulo André Holanda, diz que a decisão da CNI de lançar o 28º ISI do Brasil dentro do ITA campus Fortaleza e junto ao Ceará Tech Park visa garantir que o conhecimento acadêmico especializado seja aplicado em benefício do desenvolvimento industrial, diretamente na solução de problemas técnicos e aumento de eficiência de processos.

Além disso, haverá espaço para laboratórios de ponta em áreas como nanotecnologia e novos materiais - escolhidos a partir de demandas da indústria, além do desenvolvimento de startups. O ISI também promoverá consultorias de forma a reduzir a dependência de importações.

"É ajudar nossas empresas a desenvolverem novos produtos, processos e serviços para que possam melhorar sua eficácia. É evoluir toda sua sustentabilidade, inclusive energética, para responder aos anseios da sociedade para não ficar refém de produtos do Exterior".

VAGAS PREENCHIDAS

Concurso com 50 vagas para professor, além de outras para tecnologistas e pesquisadores (totalizando 110) foi promovido em 2025, com destinação ao futuro ITA Ceará. O campus de Fortaleza focará em Engenharia de Energia Renováveis e Engenharia de Sistemas.

Novos projetos de formação especializada no Nordeste

ITA Fortaleza

Localização: Base aérea de Fortaleza

Investimento: R$ 115 milhões

Formação: Foco em Engenharia de Sistemas e Engenharia de Energias Renováveis

Capacidade: 50 alunos formados anualmente

Quando: Vestibular em 2024, com atividades iniciais em São Paulo, mas a previsão é que se mudem para Fortaleza em 2027, quando as obras do novo campus estiverem concluídas

Escola de Sargentos do Exército

Localização: Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcanti (Cimnc), em Paudalho, na Zona da Mata

Investimento: R$ 2 bilhões

Formação: 16 especialidades de nível superior tecnólogo

Capacidade: 2,2 mil alunos a cada dois anos

Quando: Início das obras em 2025 e conclusão para 2032

Parque Tecnológico Aeroespacial de Salvador (Pita-BA)

Localização: Base aérea de Salvador

Investimento: R$ 1,3 bilhão

Formação: A primeira turma lançada foi para o Curso Técnico em Manutenção de Aeronaves. Mas já tem pós-graduação em Engenharia Aeronáutica e Especialização em Engenharia de Sistemas Complexos.Outras formações em áreas estratégicas da aviação e da defesa estão sendo estruturadas

Capacidade: a primeira turma tem 50 alunos

Quando: Iniciou em setembro de 2025



Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa Tech Nordeste)

Localização: Teresina, Piauí

Investimento: aporte inicial de R$ 17,9 milhões que chegará a R$ 118 milhões até 2029.

Formação: foco em áreas como tecnologia, ciência de dados e IA

Capacidade: Entrada inicial de 50 alunos por ano

Quando: Previsto para 2026



