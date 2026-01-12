Mercosul-UE: acordo deve impulsionar venda de cafés

Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Bandeiras do Brasil e do Mercosul lado a lado. Acordo entre o bloco e a União Europeia foi aprovado

A confirmação do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia (UE) deve favorecer de forma direta o segmento de cafés industrializados do Brasil, avaliou o diretor-geral do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), Marcos Matos, em nota.

Segundo ele, o impacto ocorre porque o café verde (in natura) já entra no mercado europeu sem tarifação, enquanto os produtos industrializados ainda enfrentam impostos.

Com o tratado, cafés solúveis e outros produtos industrializados brasileiros passarão por um processo de desgravação tarifária anual até que a taxa chegue a zero em um prazo de quatro anos. Para Matos, essa mudança deve elevar a competitividade do Brasil no bloco europeu e estimular o crescimento dos embarques.

"Os cafés solúveis e industriais brasileiros terão desgravação anual da taxação que recebem até chegar a zero, em quatro anos, o que permitirá que o Brasil amplie sua competitividade na União Europeia."

Além do efeito direto sobre volumes e receitas de exportação, o Cecafé destaca o potencial de atração de investimentos. Esse movimento, segundo Matos, pode ter reflexos sociais relevantes. "Outro fator que será relevante é o potencial aumento dos investimentos nas indústrias de cafés industrializados no Brasil, sendo esse um ponto de geração de empregos e renda nas regiões dessas fábricas." (Agência Estado)





Tenha acesso a mais conteúdo no Dei Valor!

Mais notícias de Economia

Como pedir revisão do cálculo do IPTU de forma online