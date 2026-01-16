Ceará registra 70% mais empresas abertas do que fechadas

Foto: AURÉLIO ALVES O Ceará registrou a abertura de mais de 140 mil empresas em 2025

Extinção de 83.557 empresas, quantidade 70% menor que de aberturas, com saldo de 58.606 novos empreendimentos

Aumento de 52,54% nas microempresas, empresas de pequeno porte e normais (ME, EPP e Normal), totalizando 41.849 com saldo de 19.402

Crescimento de 18,98% para Microempreendedores Individuais (MEI)

Presidente da Jucec destaca formalização de negócios mais robustos e empreendedorismo de oportunidade

O número de empresas abertas no Ceará em 2025 foi de 142.163, representando um montante 70% maior do que de negócios extintos (83.557) e um crescimento de 27,22% na comparação com o ano passado. Com esse aumento, o Estado fechou o ano com o saldo de 58.606 novos empreendimentos.

Os dados foram divulgados pela Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec) nesta quinta-feira, 15 de janeiro de 2026.

A alta, conforme o levantamento, foi acompanhada por todas as categorias, com destaque para as que não se enquadram no regime de Microempreendedores Individuais (MEI), como as microempresas, empresas de pequeno porte e normais (ME, EPP e Normal), cujo número de constituições abertas passou de 27.435 para 41.849, num avanço de mais de 52%. Nesse segmento, o número de novas empresas foi 86,43% maior do que as fechadas (22.447).

No caso dos MEIs, a alta foi de 18,98%. Confira o número de empresas abertas no Ceará e as altas de cada categoria em 2025:

ME, EPP e Normal: 41.849 (52,54%)



ME: 34.266 (46,25%)



MEI: 100.314 (18,98%)

Esse resultado, segundo o presidente da Jucec, Eduardo Jereissati, representou a formalização de negócios mais robustos no Estado.

"O fato de o crescimento sem MEI ser quase o triplo do crescimento do MEI (52% vs 18%) prova que o empreendedorismo de necessidade, típico do MEI, está dando lugar a um empreendedorismo de oportunidade e estruturado, próprio da Microempresa", afirma.

Jereissati também destaca a defasagem do teto do MEI e o impacto da Reforma Tributária no cenário econômico, que entra em vigor neste ano. Com as mudanças, o crédito tributário, por exemplo, que não é gerado com o MEI, pode influenciar numa relação maior entre as empresas.

"Com as novas regras, empresas que optam pelo regime de ME tornam-se parceiras mais atrativas em cadeias de suprimentos e na prestação de serviços para outras empresas (B2B)”, explica.

Setor de serviços representa maioria das empresas abertas em 2025

Nos setores, o de serviços liderou, representando 68,99% do total (98.082 empresas) de companhias que abriram as portas. Enquanto as constituições abertas no segmento comercial responderam por 24,35% (34.611) e o industrial por 6,66% (9.470).

