Eleição de nova gestão da Unimed Fortaleza entra em fase final

Principal cooperativa médica do Ceará, a Unimed Fortaleza entra na reta final de período eleitoral para escolha da nova diretoria, que terá mandato de 2026 a 2030. Com total de 4.279 associados e previsão de receita acumulada de R$ 3,7 bilhões em receitas no fechamento de 2025, o pleito põe duas chapas em disputa.

A eleição deve ocorrer no próximo dia 4 de fevereiro e elegerá três membros efetivos e três suplentes para o Conselho Fiscal, além de chapa para o Conselho de Administração e Conselho Técnico.

A chapa da situação, "Chapa 10 - Escala Unimed", é encabeçada pelo médico Flávio Lúcio Pontes Ibiapina e conta como candidato a diretor Administrativo-Financeiro, o atual presidente da cooperativa, Marcos Aragão.

No grupo de oposição, a "Chapa 1 - Ouvir, Mudar, Evoluir Unimed" é liderada pela médica Izabela Parente.

Vale lembrar que as últimas eleições para a diretoria da Unimed Fortaleza ocorreram na Assembleia Geral Ordinária de 2022, e foi resolvida por aclamação da chapa única, encabeçada por Marcos Aragão como presidente e Flávio Ibiapina como diretor Administrativo-Financeiro.

A reunião da Assembleia Geral Ordinária será semipresencial (híbrida - presencial e virtual), a partir das 6 horas - em primeira convocação. Já a votação será feita de forma online, de 8 horas às 19 horas, conforme o estatuto social da cooperativa.

Para os médicos cooperados em condição de votar, as escolhas serão feitas no portal da eleição, sem necessidade de instalação de apps. O acesso será por meio de identificação e informação de senha fornecida por email, SMS ou outro meio definido pelo Comitê Eleitoral.

O POVO tentou entrar em contato com os candidatos das chapas, mas foi informado pelo Comitê Eleitoral da Unimed Fortaleza que as regras “vedam a exposição das eleições e candidatos a público diverso dos médicos cooperados".

No entanto, nas redes sociais, os dois candidatos mantém perfis ativos e angariam apoios na campanha. Em prol de Flávio Ibiapina, já declarou apoio o ex-presidente da Unimed Fortaleza, Elias Leite. Na diretoria da Unimed nacional, ele destaca a experiência de gestão da chapa de situação e do grupo gestor formado que possui destaque nacional dentre as demais Unimeds.

Em favor de Izabela Parente, nomes como o do médico Carlos Eduardo Queiroz compõem a chapa e defendem a eleição do que seria a primeira mulher presidente da Unimed Fortaleza em 48 anos de história e pela defesa de propostas como a integração e fortalecimento da rede própria.

A nova diretoria da Unimed Fortaleza ficará à frente da gestão da 11ª maior singular do Sistema Nacional Unimed, com mais de 370 mil clientes e infraestrutura de rede credenciada e própria, com o Hospital Unimed - maior hospital privado do Ceará, com mais de 330 leitos e o maior do sistema Unimed do Brasil -, Hospital Unimed Sul, além de 11 laboratórios, cinco clínicas Unimed, oito clínicas de saúde integral, além de programas como a Medicina Preventiva Unimed Fortaleza.

QUEM ESTÁ NA DISPUTA?

CHAPA 10 - ESCALA UNIMED (situação)

Presidente: Flávio Lúcio Pontes Ibiapina

Diretor Administrativo-financeiro: Marcos Antônio Aragão de Macedo

Diretor Comercial: João Osmiro Barreto

Diretor de Provimento de Saúde: Marcus Valerius Saboia Rattacaso

Diretor de Recursos Próprios: Patrícia Lopes de Souza

CHAPA 1 - OUVIR, MUDAR, EVOLUIR UNIMED (oposição)

Presidente: Izabela Maria Parente Pinheiro

Diretor Administrativo-financeiro: Carlos Eduardo Fonteles de Queiroz

Diretora Comercial: Fernanda Paula Cavalcante Araújo

Diretor de Provimento de Saúde: Pedro Ricardo de Mesquita Coutinho

Diretor de Recursos Próprios: Douglas Holanda Campos Filho.