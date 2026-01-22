Inflação perde força, mas inadimplência cresce no Ceará

Foto: FERNANDA BARROS Preços desaceleram em Fortaleza, mas dívidas seguem pressionando famílias

Dados do Radar do Varejo Cearense, divulgados pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL-CE), mostram que, enquanto a inflação no Estado desacelerou, os indicadores de inadimplência seguiram em trajetória de crescimento.



De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) medido na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) encerrou 2025 com alta de 4,1%, abaixo do índice registrado em 2024, quando o IPCA local foi de 4,9%. O resultado indica que os preços continuaram subindo, porém em ritmo mais moderado, movimento que se manteve ao longo do último ano.



Dívidas seguem como principal desafio



Apesar do comportamento mais favorável da inflação, os dados de inadimplência indicam que as famílias cearenses seguem enfrentando dificuldades para reorganizar o orçamento.



Em 2025, o número de consumidores negativados no Ceará cresceu 11,5% em relação à última medição de 2024, percentual acima da variação registrada no país como um todo, que foi de 10,2%, segundo dados do SPC Brasil e da FCDL-CE.



O valor médio das dívidas em atraso no Estado foi estimado em R$ 4.326, inferior à média nacional de R$ 4.833. O detalhamento do perfil dos negativados mostra que 33,5% concentram débitos de até R$ 500, enquanto 15,8% acumulam dívidas superiores a R$ 7,5 mil.



Os dados também indicam que o tempo médio de permanência na inadimplência no Ceará é de aproximadamente 29,6 meses, acima da média nacional, de 28,7 meses.



A análise por tipo de credor revela que 57,9% das dívidas em atraso no Ceará estão concentradas no setor bancário. Em seguida, aparecem as contas de água e energia, que representam 19,3% dos débitos, e o comércio, com 7%.



O número total de dívidas em atraso no Estado avançou 17,9% na comparação entre o fim de 2025 e o fim de 2024, indicando que, além de mais pessoas negativadas, também houve aumento no volume de compromissos financeiros em aberto.



Crédito cresce, mas inadimplência acompanha



Os dados do Radar do Varejo mostram que o crédito às pessoas físicas continuou avançando no Ceará ao longo de 2025. Em novembro, o saldo de crédito para consumidores cresceu 14,1% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, segundo informações do Banco Central do Brasil.



Apesar do crescimento, houve desaceleração em relação ao início do ano, quando a expansão superava 15%.



No mesmo período, a taxa de inadimplência no crédito às pessoas físicas chegou a 5,1% no Estado, indicando que parte desse crescimento do crédito não foi acompanhada por melhora na capacidade de pagamento das famílias. Do total de recursos liberados pelo sistema financeiro no Ceará, 67,6% foram destinados a pessoas físicas e 32,4% a empresas.



Comércio e emprego mostram resiliência



Mesmo com o avanço da inadimplência, o comércio cearense apresentou sinais de resiliência ao longo de 2025. Em novembro, mês marcado pelas campanhas promocionais da Black Friday, as vendas do comércio varejista cresceram 2,1% no Ceará na comparação com outubro, desempenho superior ao registrado nacionalmente.



No varejo ampliado, que inclui segmentos como veículos e materiais de construção, o crescimento foi de 0,4% no mesmo período.



No mercado de trabalho, o saldo de criação de vagas formais no Ceará alcançou 60.289 postos entre janeiro e novembro de 2025. Somente em novembro, foram abertas 5.874 vagas, com destaque para os setores de serviços e comércio, que concentraram as contratações para atender à demanda sazonal do fim de ano.



Perspectivas para 2026



Para a FCDL-CE, os indicadores apontam para um cenário que combina cautela e reorganização. Conforme o presidente da entidade, Freitas Cordeiro, a desaceleração da inflação e a perspectiva de condições macroeconômicas mais favoráveis criam fundamentos para a retomada gradual da confiança do consumo e dos investimentos em 2026.



Ao mesmo tempo, o endividamento e a inadimplência seguem como temas centrais para o acompanhamento da atividade econômica ao longo do ano.



O Radar do Varejo Cearense reúne dados oficiais sobre vendas, inflação, mercado de trabalho, crédito e inadimplência, com o objetivo de acompanhar a conjuntura econômica estadual e oferecer subsídios para a análise do desempenho do comércio e da economia do Ceará.



