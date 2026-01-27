Foto: Beatriz Boblitz/ Divulgação/ Prefeitura de Fortaleza ￼DENTRE os aportes, estão investimentos para melhorar a infraestrutura urbana de Fortaleza

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) assinou nesta terça-feira, dia 27, três cheques de investimentos com o Governo do Ceará e a prefeitura de Fortaleza, num valor total de mais de R$ 1,1 bilhão.

Os montantes serão aplicados na duplicação do Eixão das Águas (R$ 622 milhões), em obras de infraestrutura de urbanização em Fortaleza (R$ 250 milhões) e na construção do data center da Tecto (R$ 233 milhões).

Para o Eixão das Águas, o valor aplicado servirá para a compra e a instalação de equipamentos e tubulação da obra e beneficiará aproximadamente 4 milhões de pessoas. O projeto que tem 255 quilômetros de extensão integra o sistema que transporta água do Castanhão até a Região Metropolitana de Fortaleza.

“O BNDES vai financiar 95% da obra, então nós vamos comprar os equipamentos, fazer a tubulação. É um dos projetos fundamentais”, explicou o presidente da instituição, Aloizio Mercadante.

O empreendimento visa dobrar a capacidade de adução do recurso hídrico no Estado, ampliando a vazão do trecho I de 11 metros cúbicos por segundo (m³/s) para 22 m³/s. Já os trechos II, III e IV, vão de 9,5 m³/s para 19 m³/s. Parte do empreendimento tem previsão de entrega em setembro de 2026, com conclusão total estimada para o final de 2026.

A importância dele, segundo o Governador do Ceará, Elmano de Freitas, se dá em razão da segurança hídrica que ele trará, de forma a “garantir recursos para o futuro”, considerando os períodos de “extremos climáticos, cada vez mais graves”.

“Nós estamos nos preparando para uma seca que nós não sabemos quando virá, mas que, principalmente nós nordestinos do Ceará, sabemos que virá”, destacou.

O valor aplicado na obra faz parte do pacote de R$ 1,3 bilhão destinado à ampliação da rede de esgotamento sanitário e à melhoria do abastecimento de água no Ceará, por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Do montante contratado neste primeiro momento, R$ 372,6 milhões são do programa Invest Impacto 2, que prevê investimentos totais de R$ 823 milhões para projetos de recursos hídricos no Ceará, e R$ 250 milhões são oriundos do programa Novo Fundo Clima.

27 áreas de Fortaleza receberão investimentos para infraestrutura urbana

Outro projeto que receberá investimento do BNDES, no valor de R$ 250 milhões, sendo R$ 100 milhões do programa Fundo Clima e R$ 150 milhões do programa BNDES Invest Impacto, é o das obras de infraestrutura urbana de Fortaleza, realizado em parceria com a prefeitura da Cidade.

Na medida serão contempladas 27 áreas da capital cearense com obras de drenagem, urbanização e arborização. O objetivo, segundo a instituição, é reduzir alagamentos e enchentes, especialmente em bairros mais afetados pelas chuvas intensas. Ao todo, o BNDES estima que serão beneficiadas cerca de 524 mil pessoas.

“As áreas foram escolhidas a dedo para que a gente possa transformar a vida das pessoas e levar ao básico, que é a drenagem”, comentou o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão.

Na prática, serão realizadas obras de drenagem urbana, urbanização e requalificação de lagoas e canais e pavimentação de vias.

Sobre o início das obras, o gestor municipal disse que a expectativa é de que elas ocorram em março, e ressaltou que nos próximos 30 dias deverá estar assinando o contrato desse projeto.

“Estamos praticamente iniciando os processos licitatórios, já estruturamos todos eles para que a gente possa, o quanto antes, estar dando início a todas essas intervenções”.

Confira abaixo a lista com todas os locais que receberão intervenções:

Poligonal Presidente Costa e Silva

Bairro: Prefeito José Walter

Área: 26.590,80 m²

Poligonal Comunidade Gereba

Bairro: Passaré

Área: 9.212,31 m²

Poligonal Comunidade São Francisco

Bairro: Jangurussu

Área: 9.455,26 m²

Poligonal Comunidade Ana Beatriz



Bairro: Passaré

Área: 25.759,49 m²



Poligonal Comunidade Vila Velha



Bairro: Vila Velha

Área: 51.484,01 m²

Rua Raimundo Cunha



Bairro: Vila Velha

Área: 650,62 m²

Poligonal Comunidade Inferninho



Bairro: Vila Velha

Área: 3.071,49 m²

Rua Quixadá Felício



Bairro: Vila Velha

Área: 35,67 m²

Poligonal Comunidade Malvina



Bairro: Mondubim

Área: 11.881,66 m²

Poligonal Planalto Ayrton Senna – Setor 1



Bairro: Planalto Ayrton Senna

Área: 3.897,55 m²

Poligonal Planalto Ayrton Senna – Setor 3

Bairro: Planalto Ayrton Senna

Área: 36.471,29 m²

Poligonal Comunidade Curva da Viúva

Bairro: Prefeito José Walter

Área: 31.974,20 m²

Poligonal Comunidade Rosalina



Bairro: Parque Dois Irmãos

Área: 34.324,12 m²

Poligonal Comunidade Guarani Sumaré



Bairro: Passaré

Área: 62.568,18 m²

Poligonal Lagamar 1



Bairro: Alto da Balança

Área: 33.848,69 m²

Poligonal Caça e Pesca – Setor 1



Bairro: Vicente Pinzon

Área: 15.694,50 m²

Poligonal Caça e Pesca – Setor 2



Bairro: Vicente Pinzon

Área: 8.219,51 m²

Poligonal Caça e Pesca – Setor 3



Bairro: Vicente Pinzon

Área: 39.906,19 m²

Rua Castro de Alencar



Bairro: Jardim das Oliveiras

Área: 3.883,23 m²

Poligonal Comunidade Tasso Jereissati



Bairro: Jardim das Oliveiras

Área: 43.729,13 m²

Poligonal Comunidade São Lucas



Bairro: Mondubim

Área: 25.132,42 m²

Av. Manuel de Castro – Pontes da Sabiaguaba



Bairro: Sabiaguaba

Área: 15.523,74 m²

Urbanização da Lagoa da Paupina



Bairro: Paupina

Área: 37.620,12 m²

Urbanização da Lagoa da Libânia



Bairro: Mondubim

Área: 16.770,08 m²

Urbanização da Lagoa da Maraponga



Bairro: Maraponga

Área: 23.277,20 m²

Areninha Inter – Passaré



Bairro: Passaré

Área: 9.612,17 m

Areninha Sobral



Bairro: Passaré

Área: 6.916,50 m²

BNDES investirá na ampliação do maior data center de Fortaleza

O último cheque assinado foi o de investimento para a expansão do data center da Tecto, o Mega Lobster. O empreendimento é o maior do tipo em Fortaleza com uma área de 13 mil metros quadrados e capacidade, até dezembro de 2029, de 20 megawatts (MW)

“O data center é muito importante para a nova economia que nós acreditamos. Uma economia de empregos melhores, mais qualificados, com base em energia limpa, que é o que nós construímos e fortalecemos no Estado do Ceará, como um grande polo de tecnologia”, ressaltou Elmano.

Além disso, o BNDES destacou que a estimativa é que as obras de expansão do projeto gerem cerca de 400 postos de trabalho diretos e indiretos. Após a conclusão das etapas previstas, o data center deverá empregar cerca de 30 profissionais, direta e indiretamente.

O montante financiado pela instituição será de R$ 233 milhões, que representa 40% do total que será investido na estrutura (R$ 590 milhões). O projeto integra a carteira das missões do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI).

Duplicação das BR-222 e BR-020 são pautas do governo do Ceará para 2026

A duplicação das BR-222, que conecta o Ceará ao Pará, passando pelo Piauí e Maranhão, e BR-020, que interliga Brasília a Fortaleza, serão pautas do governo do Ceará em 2026, conforme afirmou Elmano de Freitas.

Sobre a BR-222, o governador informou que está aguardando o projeto executivo ser enviado pelo Governo Federal, para ser iniciado o processo licitatório.

Já para a BR-020, ele afirmou que o governo está neste momento elaborando o projeto, para em parceria com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), fazer a licitação e iniciar as obras.

“A licitação da BR-222 eu quero fazer imediatamente, se o ministério me entregar o projeto. O da BR-020 nós temos aí algumas semanas para a conclusão do projeto, que ainda precisará ser aprovado”, explicou.