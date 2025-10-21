Tecto inicia operação do maior data center de Fortaleza

Foto: Projeção Tecto/Divulgação Data center Mega Lobster, da Tecto, em Fortaleza

Fortaleza terá, a partir da próxima quinta-feira, 23, mais um data center em operação na Praia do Futuro: o Mega Lobster. O empreendimento assume o posto de maior do tipo da cidade, com 20 megawatts (MW) de potência total e 10 data halls (estruturas onde são instalados os equipamentos vitais da operação, como servidores, roteadores e sistemas de armazenamento).

O empreendimento é o terceiro da Tecto - braço da V.Tal no mercado de data centers - a ser instalado na capital cearense e conta com uma área de 13 mil metros quadrados. A empresa tem no Município a principal área de atuação. Além do Mega Lobster, conta com o Big Lobster - de 6MW e 5,4 m² - e o Fortaleza CLS - de 1,5MW e 2 mil m².

Uma cerimônia marca o início da operação. Autoridades locais, além do conselheiro Alexandre Freire, da Agência Nacional de Telecomunicações, e o ministro Frederico de Siqueira Filho (Comunicações).

A segunda maior conexão de cabos submarinos de fibra óptica do mundo - existente na Praia do Futuro a partir de 17 cabos - justifica a presença da empresa, que possui data centers também em Santana do Parnaíba (SP), Porto Alegre (RS) e Rio de Janeiro (RJ), além de dois em Barranquilla (Colômbia).

Com a chegada do Mega Lobster, Fortaleza amplia a liderança do setor no Nordeste e se consolida no mercado nacional como 4º maior mercado do País. No entanto, a projeção da Zona de Processamento de Exportação do Ceará - localizada no Complexo do Pecém - ameaça a liderança da Capital pela oferta de infraestrutura capaz de abrigar empreendimentos de alto consumo de energia.

Leia mais Investimentos em data center no Pecém superam os R$ 300 bilhões

Ceará negocia com cinco mega projetos de data center, revela ZPE do Ceará

Fortaleza é o 4º maior mercado de data centers do Brasil Sobre o assunto Investimentos em data center no Pecém superam os R$ 300 bilhões

Ceará negocia com cinco mega projetos de data center, revela ZPE do Ceará

Fortaleza é o 4º maior mercado de data centers do Brasil

Energia

No Brazil Windpower, o Senai Ceará vai anunciar a primeira turma semi-presencial do curso de Reparo de Pá Eólica, no padrão internacional da GWO. O início da estruturação do Instituto Senai de Inovação do Ceará será outra novidade a ser revelada, segundo o diretor Paulo André Holanda. Ele participa do estande integrado de Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte no evento, que ocorre entre 28 e 30 de outubro, em São Paulo.

Marca própria

A cearense Comercial Maia está com diretores na China para estudar a inclusão de itens na marca própria da empresa, a Cidax, e lançar os produtos nacionalmente. O diretor-executivo, Victor Maia, e o representante comercial de indústrias, Áthila Mendes, participam da Canton Fair 2025 para desenvolver novos fornecedores e ampliar as categorias.

Imóveis

A Hub Engenharia e Incorporações comemora a lista de espera para o Rooftop Condominium Club. Estimado em R$ 63 milhões de VGV, o empreendimento teve 4 unidades vendidas da 1ª etapa e já conta com 10 clientes na espera das demais casas duplex de alto padrão. Ao todo, serão 73 delas de 125 m² a 149 m². As entregas estão previstas para 2027, 2028 e 2029.

Aeroportos

Fortaleza esteve de fora do ranking dos aeroportos mais movimentados do Brasil em setembro, quando o 8,5 milhões de passageiros foram transportados em voos domésticos e outros 2,3 milhões, nos internacionais. Guarulhos (SP) liderou a lista (3,8 milhões). No Nordeste, o melhor colocado foi Recife (807,9 mil).

