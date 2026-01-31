Melão cearense é confirmado na feira de Berlim

Foto: Andressa Costa Moreira/Itaueira Agropecuária/Divulgação Melão Rei é vendido para o mercado interno e exportação pela Itaueira

O melão produzido pela cearense Itaueira Agropecuária S.A. será exposto pelo terceiro ano consecutivo na Fruit Logistica Berlim, reforçando, em 2026, a retomada das operações comerciais internacionais do ano passado.

O período marcou a interrupção de sete anos em que a empresa passou focada apenas no mercado interno brasileiro.

A feira é considerada uma das mais importantes do mundo para o segmento de frutas frescas, evento cuja ida é organizada não apenas pelo grupo, mas geralmente pela delegação brasileira de produtores.

No Ceará, a Itaueira inaugurou em 2025 uma nova fazenda com mais de 2 mil hectares e uma casa de empacotamento (packing house) utilizada na pós-colheita, na Região de São João do Aruaru, no município de Morada Nova, a 167,62 km de Fortaleza.

Em comunicado, a empresa frisou que o movimento consolidou parcerias comerciais estratégicas e validou o modelo de negócio junto aos mercados nacional e internacional, reforçando a reputação "como fornecedor confiável e comprometido com altos padrões."

Carregamento de melão da cearense Itaueira

Conforme o grupo agropecuário, um dos grandes diferenciais desse processo de retomada do comércio internacional foi o acompanhamento presencial, durante toda a safra, da chegada dos produtos nos mercados de destino, em atuação conjunta com os parceiros internacionais.

A intenção foi ter maior controle de qualidade e melhorar os processos em cada etapa da operação.

“Nesta retomada da comercialização internacional, foi de suma importância ter a nossa equipe garantindo que o verdadeiro sabor Rei (melão produzido pela empresa) ultrapassasse fronteiras, transmitindo confiança do campo à mesa”, acrescenta Aryan Schut, gerente comercial internacional da Itaueira.

Para 2026, o "foco total", conforme a empresa, é fortalecer relações, conquistar a confiança pelo sabor e constância, atendendo consumidores cada vez mais exigentes, que valorizam qualidade, rastreabilidade e respeito à natureza.

Atuação da Itaueira no Ceará

Melão Rei Amarelo é uma das marcas de força da empresa Crédito: Andressa Costa Moreira/Itaueira Agropecuária/Divulgação

No Estado, a Itaueira fechou, com anúncio em 30 de junho do ano passado, acordo com o Governo do Ceará para o projeto São João do Aruaru, também conhecido como Projeto Itaueira, com o aporte conjunto de R$ 153 milhões.

À época, O POVO teve acesso em primeira mão ao estudo da parceria que garante a volta do grupo ao Estado.

Por parte da empresa, o investimento de cerca de R$ 120 milhões em cinco anos, na agricultura irrigada, visando à retomada do cultivo de melão e melancia.

E pelo Executivo estadual são R$ 33 milhões em infraestrutura de energia, com recursos do Programa de Investimentos Especiais (PIE), para implantação, melhoria e reforço imediato do Sistema de atendimento de Energia Elétrica na Região de São João do Aruaru.

Movimentos da Itaueira no mercado financeiro

Neste início de janeiro, outro avanço da Itaueira foi a primeira movimentação da companhia no mercado financeiro, no dia 12, com um "Toque de Campainha” na Bolsa (B3).

A ideia é captação recursos para expansão e ocorreu após a assinatura em dezembro do ano passado de uma Nota Comercial e de uma Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F), esta já em janeiro de 2026.

O movimento visa dar suporte a projetos em diversas frentes de atuação da Itaueira e ocorre em um momento da empresa cujo crescimento médio anual (CAGR) alcançou 19,3% entre 2019 e 2024 e faturamento superior a R$ 480 milhões em 2024.

Antes da estreia no mercado financeiro, a Itaueira já contava com Conselho de Administração e já se submetia a auditorias externas anuais realizadas pela KPMG.

Das frentes de aportes da empresa a desenvolver com mais recursos destacam-se: aumento na produção de pimentões em estufas; investimentos em carcinicultura; industrialização de frutas tropicais e aquisição contínua de terras para expansão das exportações de melão e melancia.

Quem é e o que faz a Itaueira Agropecuária

Itaueira é licenciada para vender a melancia da Magali Crédito: Andressa Costa Moreira/Itaueira Agropecuária/Divulgação

A empresa, fundada em 1983, recebeu em 2024 o Selo Mais Integridade, uma certificação concedida pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), para reconhecer práticas de ética, sustentabilidade e responsabilidade social.

A companhia familiar é referência global na produção de alimentos, no segmento de frutas, legumes e verduras (FLV). O melão amarelo da marca “Rei” é um dos destaques do segmento no Brasil.

Mas além do melão amarelo “Rei”, a Itaueira também produz os melões das variedades “Pele de Sapo”, “Cantaloupe”, “Gália” e “Matisse”. Entre as melancias, o principal destaque é a Mini Melancia da Magali, licenciada com exclusividade pela Maurício de Sousa.

A marca está em todos os estados brasileiros, além de mercados como os da América do Norte, União Europeia, Reino Unido e Oriente Médio, tendo exportado anteriormente também para Argentina, Chile e Rússia. A marca “Rei” ainda lidera o mercado nacional em termos de preços.



A companhia atua com modelo de produção verticalizado, do cultivo à distribuição, ou seja, com controle total da cadeia produtiva.

Conta com mais de 3 mil colaboradores e apresentou, em 2024, índice de retenção de colaboradores do corpo técnico e de gestão de 91,13%.

São mais de 20 mil hectares de terra, dos quais declara que cerca da metade é totalmente preservada.

Para o cultivo de melão e melancia são destinados mais de 3 mil hectares, distribuídos por estados como o Ceará, o Piauí e a Bahia.

Em 2025, foram mais de 85 mil toneladas de melões e melancias comercializadas, sendo que a ampla distribuição geográfica do cultivo desses frutos visa mitigar riscos climáticos e permitir o atendimento ao mercado nacional durante todo o ano. (Colaboraram Adriano Queiroz e Samuel Pimentel)

