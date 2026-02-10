Metrô de Fortaleza prepara edital para novo concurso; confira

Foto: FERNANDA BARROS Funções selecionadas devem ser para cargos operacionais, segundo presidente do Metrofor

O Metrô de Fortaleza (Metrofor) vai preparar mais um edital de concurso ao longo de 2026, segundo afirmou o presidente da estatal estadual, Plínio Saboya Neto, ao O POVO. O Objetivo é lançar mais uma seleção “para pessoal operacional” a partir do próximo ano, quando a última realizada tiver a validade expirada.

A quantidade de vagas ainda não foi estimada, uma vez que os detalhes sobre como e quando vai acontecer o concurso ainda estão sendo fechados. Hoje, cerca de 240 pessoas são empregadas na operação do Metrofor em todo o Estado.

Responsável pela operação de veículos leves sobre trilhos e metrôs no Ceará, a estatal tem atuação em Sobral, Juazeiro do Norte e Fortaleza e Região Metropolitana. Na última semana, com a inauguração da Estação Aeroporto, ampliou para quase 90 quilômetros de via operacional.

“Nós já tivemos um concurso e ainda estamos chamando pessoas desse concurso. A ideia de elaborar o edital é para fazer um novo concurso público para pessoal operacional nos próximos anos”, afirmou Saboya.

Convocação e última seleção

O presidente do Metrofor ainda contou que deve convocar mais pessoas aprovadas na última seleção nos próximos meses. A previsão é de que nove pessoas devem ser chamadas até dezembro, quando encerra a validade do edital, segundo ele.

Em 2022, o processo seletivo do Metrofor selecionou 150 pessoas para início imediato e mais 676 para cadastro de reserva para cargos de ensinos médio e superior, com cotas para negros e pessoas com deficiência.

À época, com a projeção de ampliação da malha ferroviária, foram selecionados 45 vagas para assistente operacional, 39 para auxiliar operacional, 37 para assistente condutor, 11 para assistente de segurança e 9 para assistente controlador de movimento.

Mais três vagas para analista de gestão, sendo duas para bacharéis em direito e uma para bacharel em ciências contábeis; duas vagas para analista técnico, sendo exigido curso superior em engenharia mecânica e engenharia elétrica, e mais quatro vagas para Assistente Técnico com exigência de curso técnico em segurança do trabalho foram selecionados.



