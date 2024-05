Fortaleza encara Corinthians fora de casa para voltar a vencer no Brasileirão

Foto: AURÉLIO ALVES Zé Welison é titular no meio-campo tricolor

O Fortaleza visita o Corinthians hoje, às 21 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e quer voltar a vencer para subir na tabela de classificação.

Na 11ª colocação, com cinco pontos, a equipe de Juan Pablo Vojvoda não vence há duas partidas pela competição nacional, tendo empatado com Cruzeiro e RB Bragantino. No primeiro jogo, a equipe sofreu com a falta de repertório e pouco criou perigo ao time mineiro; já contra os paulistas, o desempenho foi melhor, apesar do tropeço.

O Corinthians, por sua vez, ocupa a 15ª posição, com quatro pontos, e busca a recuperação no torneio após registrar três jogos sem vitórias nas três primeiras rodadas. Contra o Fluminense, porém, conquistou o primeiro triunfo ao vencer por 3 a 0 na Neo Química Arena.

Para enfrentar o Timão, o Tricolor do Pici embarcou para São Paulo com 28 atletas, incluindo o atacante Breno Lopes, recuperado de quadro gripal. Destaque da base, Iarley também está entre os relacionados. A delegação seguiu com número maior de jogadores do que o habitual porque, de São Paulo, o grupo seguirá para a Bolívia, onde atuará no meio da próxima semana.

Em contrapartida, os zagueiros Kuscevic e Cardona e os meio-campistas Lucas Sasha e Calebe seguem no departamento médico e também não enfrentarão o Nacional Potosí-BOL, na próxima quarta-feira, 8, pela Copa Sul-Americana. Para o duelo diante do clube paulista, Vojvoda deve mandar a campo o time titular.

"Vamos viajar e continuar nossa preparação em São Paulo e, quanto ao planejamento, vamos necessitar de um elenco com quantidade importante, porque teremos, neste mês, muitos jogos com pouco espaço de tempo para recuperação, então vamos necessitar de quantidade", afirmou o técnico, na coletiva pós-jogo contra o Vasco.

O Corinthians, por sua vez, tem uma lista extensa de baixas. Ao todo, o técnico António Oliveira tem sete desfalques para o embate: Yuri Alberto, Pedro Henrique, Diego Palacios, Maycon, Igor Coronado e Matheus Araújo. Todos estão entregues ao departamento médico.

Em São Paulo, o Leão tentará quebrar o tabu de nunca ter vencido o Corinthians como visitante. Em 16 partidas na história, o time paulista soma 11 vitórias e cinco empates, com 28 gols marcados e apenas nove sofridos.

Na temporada passada, Corinthians e Fortaleza duelaram em duas oportunidades na Neo Química Arena, sendo uma pela Série A e outra pela Sul-Americana, com o resultado terminando empatado por 1 a 1 em ambas.

Em caso de vitória na noite de hoje, o Leão pode se aproximar do G-6 do Campeonato Brasileiro. Por isso, um resultado positivo em solo paulista é tratado como prioridade por diretoria, comissão e jogadores.

Com João Pedro Oliveira

Corinthians x Fortaleza

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco (Felipe Jonatan); Zé Welison, Hércules (Rossetto) e Pochettino; Pikachu, Machuca e Lucero. Téc: Vojvoda

Corinthians

4-3-3: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Gustavo Mosquito (Pedro Raul), Romero e Wesley. Téc: António Oliveira

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Data: 4/5/2024

Horário: 21 horas

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima/MG

Assistentes: Bruno Raphael Pires-Fifa/GO e Felipe Alan Costa de Oliveira/MG

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior/PE

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO