João Fonseca é derrotado por Jack Draper e é eliminado em Indian Wells

Foto: Clive Brunskill/Getty Images North America/Getty Images via AFP Brasileiro perde por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, e sai do torneio logo na segunda rodada. Thiago Wild também é eliminado

O brasileiro João Fonseca foi eliminado do Masters 1000 de Indian Wells neste sábado, 8, após perder para o britânico Jack Draper, 14º do mundo, por 2 sets a 0. O confronto aconteceu na segunda rodada do torneio, e Fonseca não conseguiu manter o bom nível apresentado na estreia.

Embora tenha mostrado resistência no primeiro set, o brasileiro, atual número 80 do ranking, não conseguiu conter o ímpeto do britânico, que levou a melhor com parciais de 6/4 e 6/0. A eliminação precoce em Indian Wells interrompeu a trajetória do jovem brasileiro, que tem exibido grande evolução nos últimos meses, como o ATP 250 de Buenos Aires.

No primeiro set, Fonseca conseguiu equilibrar as ações, mantendo a troca de golpes intensa. O brasileiro mostrou bom desempenho no serviço, mas Draper se mostrou mais consistente e aproveitou algumas falhas do adversário para quebrar o saque do carioca.

O brasileiro, no entanto, reagiu de forma rápida e chegou a empatar a partida em 2/2, mas no final, Draper se impôs, fechando o set com 6/4.

Já no segundo set, o britânico mostrou porque é considerado um dos melhores da atualidade, dominando completamente a partida e fechando a parcial em 6/0. Com isso, Draper avançou para a terceira rodada e vai enfrentar o norte-americano Jenson Brooksby, que bateu o canadense Felix Auger-Aliassime.

"Acho que poderia ter tido um pouquinho mais de paciência após a quebra de serviço. Ele (Draper) começou a se soltar na partida e eu fui me afobando. Depois de um primeiro set onde os dois estavam tensos, ele foi mais sólido e agressivo nas oportunidades que teve", lamentou o tenista brasileiro após a partida.

Apesar da eliminação, o desempenho de Fonseca no torneio californiano não deve ofuscar a grande temporada do brasileiro. Ele subiu significativamente no ranking após conquistar o ATP de Buenos Aires, no início de fevereiro, e garantir sua vaga nos Masters 1000 de Indian Wells e Miami.

Depois de superar a promessa do tênis brasileiro, Draper rasgou elogios ao adversário de apenas 18 anos. "Obviamente se fala muito sobre o João eu vi o porquê hoje. O garoto é inacreditável. Tem uma potência incrível. Acho que é muito bom ter outro jogador jovem nascendo como uma superestrela É bom para o torneio e desejo tudo de melhor para ele nos próximos campeonatos", disse o britânico.

O foco de Fonseca agora se volta para o próximo grande evento, o Masters 1000 de Miami, que terá início em 19 de março. Com o desempenho recente, o brasileiro continua em ascensão e promete ser um dos jogadores a se observar nos próximos torneios.

Além de Fonseca, o Brasil também teve a eliminação de Thiago Wild em Indian Wells, que foi derrotado pelo grego Stefanos Tsitsipas. O torneio ainda contou com Bia Haddad, que foi eliminada no simples pela britânica Sonay Kartal.