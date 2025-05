Consultora da Fifa aponta critérios e trunfos para Castelão sediar abertura da Copa Feminina

Foto: Iara Costa/O POVO Comitiva da FIFA esteve na Arena Castelão acompanhada dos secretários de esporte do Estado e do Município.

A Fifa esteve mais uma vez presente na Arena Castelão. Ontem, a comitiva responsável pela Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil tendo Fortaleza como uma das cidades-sede, realizou segunda vistoria no Gigante da Boa Vista. Também estiveram presentes no momento o titular da Secretaria do Esporte do Ceará, Rogério Pinheiro, e o secretário do Esporte e Lazer de Fortaleza, Anderson Pinheiro.

Além da varredura minuciosa no estádio — indo desde o estacionamento até o estado do gramado da arena esportiva —, o grupo internacional também concedeu entrevista. Na ocasião, a head de competições e serviços da Copa do Mundo Feminina 2027, Valesca Araújo, pontuou os critérios e trunfos do equipamento cearense para receber a competição. O objetivo de Governo e Prefeitura é que a abertura do Mundial seja em Fortaleza.

Em relação ao processo de escolha para receber o primeiro jogo da Copa do Mundo, Valesca salientou que os prerrequisitos transpassam os assentos — conforme antecipado pelo O POVO —, já que se trata de uma partida que tem uma alta demanda turística e também de segurança.

"Existem critérios, especialmente o número de assentos é o inicial, mas não é só isso. Tem toda uma estrutura de assentos, de tamanho de mídia center, hotelaria para receber, porque o jogo de abertura é o segundo mais importante, depois da final. A procura é muito grande: procura por mídia, os chefes de estado em geral vêm, então a mobilidade, segurança, toda essa operação é necessária estar muito afinada e muito capacitada. A cidade precisa estar capacitada", frisou ela.

Valesca opinou que vê com bons olhos a escolha de uma cidade do Nordeste para sediar a abertura do Mundial. Entre as oito sedes, três se encontram na Região: o Castelão, em Fortaleza; a Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE); e a Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). O estádio cearense é o maior entre os três, sendo o quarto maior do Brasil.

Quanto aos trunfos da capital cearense, Valesca destacou a relação próxima das autoridades e o envolvimento e comprometimento de todos os interessados além do fato de a Arena Castelão já ter recebido uma Copa do Mundo, em 2014.

"Eu acho que Fortaleza e o Nordeste merecem. Agora tem muito trabalho pela frente. Acho que o trunfo é esse, está muito próximo e o trabalho, o envolvimento, o comprometimento que a gente já sentiu desde a primeira visita, essa parceria de Governo e Prefeitura é imprescindível para a gente, porque vocês conhecem, vocês sabem, vocês estão aqui todo dia. Então é vocês que vão fazer essa Copa do Mundo acontecer dentro do que é interessante também para cá. Não é trazer um evento que simplesmente passa, mas um evento que já começa a ser trabalhado desde agora e que deixe um legado, que deixe uma experiência positiva e que o futebol feminino possa seguir", enfatizou.

Valesca também salientou que, em termos de estrutura, a Fifa ainda está recebendo a candidatura de hotéis e centros de treinamento que tenham interesse em participar do Mundial. Os critérios da comitiva na escolha envolvem, além de estrutura, a distância dos locais para a Arena Castelão e para o aeroporto de Fortaleza.