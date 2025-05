Melhor mandante do Brasileirão, Ceará tem torcida e efetividade como

Foto: Lucas Emanuel / Agif / Estadão Conteúdo Ceará venceu o Sport no Castelão no sábado

Sólido, competitivo e vencedor. Assim vem sendo o Ceará neste início de Série A do Campeonato Brasileiro, sobretudo quando se trata de jogos disputados em Fortaleza. Com o apoio da torcida, o time soma excelentes resultados e faz boa campanha no certame. Não à toa é dono do melhor desempenho como mandante da competição nacional e ostenta um aproveitamento de 86%.

A equipe somou 13 dos 15 acumulados no geral em partidas em casa, que vieram através de quatro vitórias e um empate. Em termos de gols, foram oito marcados e apenas dois sofridos. É importante ressaltar que o Cruzeiro-MG detém os mesmos números do Alvinegro, mas perde no número de cartões amarelos: 13 contra 8 recebidos pelo Vovô.

“Estamos sendo bem impositivos em casa. Os jogadores deixam tudo de si. Naqueles dias em que não estamos brilhantes, não falta vontade. É muito importante pontuar em casa. Vamos continuar nessa batida, sendo impositivos e pontuando em casa. Num campeonato tão disputado, é muito importante vencer sob os nossos domínios”, disse o técnico Léo Condé após o triunfo contra o Sport, no sábado, 17.

A força em solo cearense, por sinal, é uma marca dos comandados de Léo Condé: o clube de Porangabuçu chegou a defender uma série de 25 duelos invicto. A sequência teve início em 17 de agosto de 2024, diante do Mirassol-SP, pela Série B, e se encerrou em 30 de abril deste ano, quando perdeu para o Palmeiras, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Na Série A, o domínio em casa começou já na segunda rodada, diante do Grêmio. No embate, o Ceará venceu por 2 a 0 com gols de Pedro Raul e Matheus Araújo — o resultado, inclusive, marcou a primeira vitória alvinegra na competição após duas temporadas na Segundona. Posteriormente, o time superou o Vasco por 2 a 1, tendo Pedro Raul, com dois tentos, como destaque da partida.

Contra o São Paulo, na sexta rodada, houve o primeiro e único "tropeço" do Vovô em casa até então. O Alvinegro até saiu na frente do placar logo aos quatro minutos com um belo gol de Pedro Henrique, mas sofreu o empate aos 44.

A resposta para o resultado indesejado veio logo no compromisso seguinte. Em duelo disputado no estádio Presidente Vargas, o time bateu o Vitória por 1 a 0, com tento do zagueiro e capitão Marllon.

Por fim, nesse sábado, o Ceará recebeu o Sport, lanterna da Série A com apenas dois pontos, na Arena Castelão e foi efetivo mais uma vez: 2 a 0 após gols de Mugni e Galeano. Com a vitória, a equipe subiu para a quinta colocação na tabela.

Para além da campanha em casa, o Vovô ainda ostenta outro dado relevante: cada vez mais sólida, a defesa alvinegra não é vazada há três jogos (Vitória, Santos e Sport). A última vez em que o time sofreu gol foi ante o Palmeiras, na ida da 3ª fase da Copa do Brasil — o próximo jogo do Ceará é justamente a volta do confronto, na quinta-feira, 22, no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

"A gente fica feliz pela posição na tabela, mas como sempre pontuo:, temos que ir passo a passo. Desde a temporada passada essa equipe já vem mostrando ser confiável. A prova disso é o torcedor que vem sempre em grande número. Desde a Série B, estádio lotado, torcedor apoiando", comentou Condé.