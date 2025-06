Palmeiras e Botafogo estreiam no Mundial de Clubes com expectativas altas

Foto: Cesar Greco/Palmeiras Estêvão, já vendido para o Chelsea, é o principal nome do Palmeiras

O sonho de conquistar o mundo começa hoje, nos Estados Unidos, para dois dos quatro representantes brasileiros na Copa do Mundo de Clubes. Palmeiras e Botafogo fazem suas estreias em solo norte-americano carregando o peso de campanhas vitoriosas nas temporadas recentes e a responsabilidade de representar o futebol nacional diante das principais potências de outros continentes.

Campeão da Copa Libertadores de 2021, o Palmeiras chega à competição com a base consolidada sob o comando do técnico português Abel Ferreira, que vive um dos ciclos mais exitosos da história do clube. Apesar de o título continental ter sido conquistado há três anos, o regulamento da nova versão do torneio — que reúne campeões das últimas temporadas e convidados — permitiu ao Verdão participar da edição de 2025.

O Porco estreia justamente contra um adversário de peso: o Porto, de Portugal, bicampeão da Champions League e com uma camisa tradicional na Europa. A partida está marcada para as 19 horas (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O duelo é válido pelo Grupo A, que ainda conta com o Al Ahly, do Egito — soberano no continente africano nos últimos anos —, e o Inter Miami, dos EUA, equipe de Lionel Messi.

O Palmeiras desembarcou nos Estados Unidos com força máxima e sem desfalques no elenco de 29 atletas. A única dúvida era o meia-atacante Paulinho, que vinha em processo de recuperação física, mas treinou normalmente com o grupo e deve estar à disposição de Abel para o confronto.

Se os paulistas conseguiram manter a base do projeto vencedor, o Botafogo chega ao Mundial como símbolo de uma impressionante reviravolta. Depois de um final dramático no Brasileirão de 2023 — quando perdeu o título após liderar por mais de 30 rodadas —, o clube carioca se reergueu de forma espetacular e, em 2024, levou a Libertadores e levantou a taça de campeão nacional.

Essas conquistas recolocaram o Glorioso no cenário internacional e renderam vaga no Grupo C do Mundial, considerado o mais difícil da competição. Ao lado do atual campeão europeu Paris Saint-Germain e do tradicional Atlético de Madrid, o Fogão tentará desafiar os prognósticos.

A estreia, no entanto, é contra um adversário mais acessível: o Seattle Sounders, atual campeão da Major League Soccer (MLS). O confronto está marcado para as 23 horas (de Brasília), no Lumen Field, casa do time norte-americano. Apesar de jogar fora do País, o Alvinegro pode se beneficiar da atmosfera local, já que muitos brasileiros residem na região e devem comparecer em bom número.

O time carioca, sob o comando do português Renato Paiva, foi o brasileiro que mais se reforçou para o torneio. Chegaram o goleiro equatoriano Christian Loor, o zagueiro Kaio Pantaleão, o meia espanhol Álvaro Montoro e os atacantes Joaquín Correa, ex-Inter de Milão, e Arthur Cabral, que despontou no Ceará antes de brilhar na Europa. Os reforços elevaram o nível do elenco e alimentam a esperança da torcida em fazer uma campanha histórica.

Outros dois jogos movimentam o segundo dia de disputa da competição: às 13 horas (de Brasília), o Bayern de Munique, da Alemanha, encara o Auckland City, da Nova Zelândia. Já a partir das 16 horas (de Brasília), o francês PSG mede forças com o espanhol Atlético de Madrid.

Palmeiras x Porto-POR: ficha técnica

Palmeiras

4-3-3: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Martínez, Richard Ríos e Estêvão; Felipe Anderson (Maurício), Facundo Torres e Vitor Roque. Téc: Abel Ferreira

Porto-POR

3-4-3: Cláudio Ramos; Marcano, Zé Pedro e Nehuén Pérez; João Mário, Stephen Eustáquio (Fábio Vieira), Alan Varela e Francisco Moura; Pepê, Rodrigo Mora e Samuel Aghehowa. Téc: Martín Anselmi

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos EUA

Data: 15/6/2025

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Said Martínez-HON

Assistentes: Walter Lopez-GUA e Christian Ramírez-HON

Transmissão: TV Globo, Sportv e CazéTV

Botafogo x Seattle Sounders-EUA: ficha técnica

Botafogo

4-4-2: John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Cuiabano, Savarino; Artur e Igor Jesus. Téc: Renato Paiva

Seattle Sounders-EUA

4-5-1: Frei; Roldan, Jackson Ragen, Jon Bell e Nouhou Tolo; Vaargas, Roldan, De la Vega, Rusnak e Ryan Kent; Jesús Ferreira. Téc: Brian Schmetzer.

Local: Lumen Field, em Seattle, nos EUA

Data: 15/6/2025

Horário: 23 horas (de Brasília)

Árbitro: Glenn Nyberg-SUE

Assistentes: Mahbod Beigi-SUE e Andreas Söderkvist-SUE

Transmissão: TV Globo, Sportv e CazéTV