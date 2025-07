Leoas seguem preparação para partida decisiva; clube organiza megaevento pré-jogo

Foto: João Moura/Fortaleza EC O time feminino do Fortaleza irá em busca do acesso diante do Minas Brasília.

O Fortaleza segue em preparação para o jogo decisivo do Brasileirão Feminino A2. Neste domingo, 6, às 15 horas, no estádio Presidente Vargas, o grupo tricolor irá buscar o acesso à Série A1 em partida diante do Minas Brasília, válida pelo jogo de volta das quartas de final do torneio nacional. No jogo de ida, as Leoas venceram fora de casa por 2 a 1, de virada.

Em meio aos treinamentos e atividades no CT Ribamar Bezerra, as jogadoras acreditam que um grande diferencial para o jogo será a presença da torcida, que poderá comparecer nos setores amarelo e laranja do estádio mediante a doação de 1 kg de alimento, conforme destacado pela camisa 8, Leidiane.

"A presença da torcida é um incentivo a mais. É muito importante jogar com apoio em casa de uma torcida tão bonita. Nunca vivemos isso e esperamos contar com o torcedor, pois estamos todos trabalhando focadas em fazer um bom jogo e contamos com o apoio deles", disse a volante.

Para construir esse apoio, o Fortaleza está organizando um megaevento para atrair torcedores ao PV. Além dos ingressos solidários, o time tricolor divulgou um Bazar da Volt (fornecedora do clube), promoção para sócios e atividades lúcidas para crianças, que vão desde pintura no rosto até a presença de mascotes e brinquedos infláveis. Haverá ainda a exposição de taças históricas, dos mascotes, bem como a de ídolos do Tricolor.

Para a partida, os portões do estádio Presidente Vargas estarão abertos a partir das 12 horas. O Esportes O POVO apurou que o clube ainda articula uma promoção em bebidas e comidas.

As Leoas chegam com o favoritismo para a partida não somente pela vantagem construída no primeiro jogo, mas também pela campanha apresentada até aqui. Em oito partidas, o grupo tricolor contabilizou cinco vitórias e três empates, com 22 gols marcados — sendo o melhor ataque do torneio — e apenas cinco tomados.