Semifinalista, Fluminense já soma R$ 330 milhões em premiações no Mundial de Clubes

Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. Fluminense de Cano (centro) vai encarar o Chelsea

Semifinalista da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense voltará dos Estados Unidos para o Brasil com os cofres reforçados. Até agora, somando-se fase de grupos, oitavas, quartas de final e bônus por resultados na primeira fase, os cariocas totalizam 60,8 milhões de dólares (R$ 329,44 milhões na cotação atual) em premiações.

Somente com a classificação entre os quatro melhores times do torneio, ao bater o saudita Al-Hilal por 2 a 1, o Tricolor das Laranjeiras embolsou 21 milhões de dólares (R$ 113,8 milhões). O time comandado por Renato Gaúcho, vale lembrar, é o único brasileiro ainda vivo no Mundial, já que os vizinhos Flamengo e Botafogo caíram nas oitavas de final, e o Palmeiras foi eliminado nas quartas.

Pela participação na fase de grupos, o Fluminense garantiu 15,2 milhões de dólares (R$ 82,4 milhões). Durante a primeira etapa da competição, também foram conquistados outros 2 milhões de dólares (R$ 10,8 milhões) pela vitória sobre o Ulsan-COR e outros 2 milhões de dólares (R$ 10,8 milhões) pelos empates com Borussia Dortmund-ALE e Mamelodi Sundowns-AFS.

Além disso, o clube das Laranjeiras faturou mais 7,5 milhões de dólares (R$ 40,6 milhões) pela classificação para as oitavas e 13,1 milhões de dólares (R$ 71,04 milhões) pela vaga nas quartas.

Essa premiação já superou o maior valor recebido pelo Tricolor em prêmios esportivos em uma única temporada — ultrapassando o conquistado em 2023, quando embolsou R$ 194 milhões ao vencer a Libertadores, terminar em sétimo no Brasileirão, cair nas oitavas da Copa do Brasil e ser vice-campeão do Mundial, naquela ocasião.

Agora, os comandados de Renato Gaúcho esperam continuar avançando na Copa do Mundo de Clubes e enchendo os cofres das Laranjeiras. O próximo compromisso, em busca de um lugar na final, será diante do Chelsea, da Inglaterra, amanhã, às 16 horas (de Brasília, no MetLife Stadium, em Nova York.

Para vencer os europeus, o Flu terá de superar as ausências do zagueiro Freytes e do volante Martinelli, suspensos. A vaga na defesa deve ser ocupada por Thiago Santos, enquanto Hércules, herói contra Inter de Milão e Al-Hilal, deve assumir o posto no meio-campo. Por outro lado, Renê fica novamente à disposição após punição disciplinar e deve reaparecer na lateral esquerda. No lado direito, Samuel Xavier é dúvida devido a desgaste muscular, o que pode abrir espaço para Guga.

A equipe que avançar à decisão do Mundial irá garantir, pelo menos, mais 30 milhões de dólares (R$ 162,4 milhões), além da premiação que campeão e vice recebem da Fifa.

Com Afonso Ribeiro