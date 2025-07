Fluminense encara Chelsea na semi para seguir campanha histórica no Mundial de Clubes

Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP Herói do mata-mata, Hércules deve ser titular do Flu contra o Chelsea

São 90 minutos de distância para uma final histórica e 180 minutos para a taça da Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense encara o Chelsea, da Inglaterra, hoje, a partir das 16 horas (de Fortaleza), no estádio MetLife, em Nova York, pela semifinal da competição, com o sonho de dar mais um passo na trajetória de contornos épicos nos Estados Unidos.

O Tricolor das Laranjeiras é o único brasileiro ainda vivo na competição e teve sucesso diante de adversários de nível competitivo mais alto. Na primeira fase, no Grupo F — do qual foi vice-líder —, estreou com boa atuação no empate sem gols com o alemão Borussia Dortmund.

No mata-mata, pegou a tradicional Inter de Milão, atual vice-campeã da Champions, nas oitavas de final e ganhou por 2 a 0, esbanjando eficiência e contando com grande atuação do goleiro Fábio. Nas quartas, encarou o bilionário saudita Al-Hilal, que despachara o Manchester City. Vitória brasileira por 2 a 1 e vaga na semifinal garantida.

Em comum nos dois duelos eliminatórios, além do comprometimento tático para executar a estratégia traçada por Renato Gaúcho, a estrela de Hércules. O volante piauiense, ex-Fortaleza, marcou o gol que deu alívio diante dos italianos e balançou as redes para garantir a classificação sobre os sauditas.

O camisa 35, inclusive, reaparece como titular do Flu para encarar o Chelsea, já que Martinelli está suspenso. O zagueiro Freytes também cumpre punição disciplinar pelo acúmulo de cartões amarelos, o que deve abrir espaço para a entrada de Thiago Santos, mantendo o bem sucedido esquema com três defensores.

"A expectativa é grande, a apreensão é grande, a ansiedade é grande para eu enfrentá-los em uma semifinal de Copa do Mundo, procurando ajudar a comissão técnica nos detalhezinhos interessantes, coisa que vai ficar entre a gente", disse o experiente zagueiro Thiago Silva, também ídolo dos Blues. "Eu fico feliz desse enfrentamento, vai ser um dia especial para mim, mas será ainda mais especial se a gente conseguir a classificação", completou.

Além do fator histórico e do sucesso esportivo, o ganho financeiro também é um fator relevante para os cariocas. O Fluminense já faturou R$ 329 milhões em premiações no Mundial com a campanha até a semi. Se passar para a final, já garante, pelo menos, mais 30 milhões de dólares (R$ 167,8 milhões), valor do vice-campeão. Já o campeão embolsa 40 milhões de dólares (R$ 223,7 milhões).

Do lado do Chelsea, Enzo Maresca também terá duas baixas por suspensão: o zagueiro Colwill e o atacante Liam Delap. O posto na defesa deve ser ocupado pelo francês Badiashile. No setor ofensivo, o recém-contratado João Pedro, cria do Fluminense, já deve surgir como titular, depois de estrear na vitória sobre o Palmeiras.

Na Copa do Mundo de Clubes, os Blues já enfrentaram dois times brasileiros, com uma derrota e um triunfo. Os ingleses perderam para o Flamengo por 3 a 1, na fase de grupos, e bateram o Verdão por 2 a 1, nas quartas.

O vencedor do embate entre brasileiros e ingleses aguardará o classificado da outra semifinal, no confronto europeu entre PSG e Real Madrid, amanhã, às 16 horas (de Fortaleza), também no MetLife. A grande decisão da Copa do Mundo de Clubes será no domingo, 13, às 16 horas, no mesmo palco das semifinais, em Nova York.

Fluminense x Chelsea-ING: ficha técnica

Fluminense



3-5-2: Fábio; Ignácio, Thiago Silva e Thiago Santos; Samuel Xavier (Guga), Bernal, Hércules, Nonato e Renê; Arias e Cano. Téc: Renato Gaúcho

Chelsea-ING



4-3-3: Sánchez; Malo Gusto, Chalobah, Badiashile e Cucurella; Enzo Fernández, Moisés Caicedo e Palmer; Pedro Neto, Nkunku e João Pedro (Nicolas Jackson). Téc: Enzo Maresca

Local: Estádio MetLife, em Nova York (EUA)

Data: 8/7/2025

Horário: 16 horas (de Fortaleza)

Árbitro: François Letexier-FRA

Assistentes: Cyril Mugnier-FRA e Mehdi Rahmouni-FRA

Transmissão: TV Globo, Sportv, CazeTV e DAZN