Fortaleza escolhe português Renato Paiva, ex-Bahia e Botafogo, para suceder Vojvoda

Foto: Vitor Silva/Botafogo No Brasil, o técnico português Renato Paiva já trabalhou no Bahia e no Botafogo

O Fortaleza terá outro treinador estrangeiro na sequência da temporada 2025. Desta vez, a busca foi além do oceano e chegou à Europa, mas já com um toque brasileiro: o português Renato Paiva, ex-Bahia e Botafogo, será o sucessor do argentino Juan Pablo Vojvoda no comando do Leão. O anúncio oficial do mister deve ocorrer hoje.

O Tricolor buscava um técnico, independentemente da nacionalidade, com experiência no Campeonato Brasileiro, já que a equipe está na vice-lanterna da competição e amarga sequência negativa na temporada, com seis derrotas. Apesar da presença nas oitavas de final da Libertadores, o foco — e a missão do novo treinador — no segundo semestre é evitar o rebaixamento na Série A.

Compatriota de Vojvoda, o experiente Ramón Díaz, que salvou Vasco e Corinthians do rebaixamento nos últimos dois anos, foi a primeira opção, mas já tinha acordo com o Olimpia, do Paraguai, o qual optou por cumprir.

O também argentino Luis Zubeldía, que foi campeão da Sul-Americana de 2023 pela LDU, diante do Fortaleza, e estava no São Paulo, sinalizou que não pretendia voltar à beira do campo neste momento. E opções como Thiago Carpini e Pedro Caixinha não estavam no radar. Paiva, então, tornou-se opção natural.

O português de 55 anos desembarcou pela primeira vez no Brasil em 2023, para assumir o Bahia. Respaldado pelo Grupo City, depois da passagem no Independiente del Valle, do Equador, o mister fez 49 jogos no Esquadrão, com 19 vitórias, 15 empates e 15 derrotas — aproveitamento de 48,9%. Conquistou o título estadual, mas o desempenho do time não agradava à torcida e, sob pressão, entregou o cargo.

Depois de breve passagem pelo México, fixou moradia no Rio de Janeiro e, em março deste ano, foi anunciado pelo Botafogo, que estava sem técnico desde Artur Jorge. Foram apenas 23 partidas à frente do Glorioso: 12 triunfos, oito reveses e três igualdades, o que rende aproveitamento de 56,5%. O ápice e a queda vieram na Copa do Mundo de Clubes, no mês passado: ganhou do PSG, atual campeão da Champions League e vice do Mundial, mas caiu para o Palmeiras nas oitavas de final.

A postura diante do Verdão deixou John Textor, dono da SAF carioca, insatisfeito. Paiva foi demitido em 30 de junho, há pouco mais de 15 dias, portanto. Livre no mercado, conduziu as conversas com o Fortaleza sem maiores empecilhos e fechou acordo ontem. A intenção é contar com o treinador já na partida diante do Bahia, sábado, 19, às 16 horas, no Castelão, pela 15ª rodada da Série A.

Renato Paiva começou a carreira como técnico nas divisões de base do Benfica-POR, passando por todas as categorias, até chegar ao time B. Em 2021, teve a primeira passagem na América do Sul, assumindo o Independiente del Valle. Foram duas temporadas no Equador, conquistando um título nacional.

O português nascido em Pedrógão Pequeno, subdivisão do distrito de Castelo Branco, teve também dois trabalhos no México: no León, antes de ir para o Bahia, e no Toluca, entre a saída do Esquadrão e o acerto com o Botafogo.

Números de Renato Paiva no Brasil:

Bahia

49 jogos

19 vitórias

15 empates

15 derrotas

48,9% de aproveitamento

Botafogo

23 jogos

12 vitórias

3 empates

8 derrotas

56,5% de aproveitamento

Fortaleza contrata goleiro Vinícius Silvestre e lateral-esquerdo Weverson

Além do novo técnico, o Fortaleza também foi a Portugal contratar dois reforços para o elenco que será assumido por Renato Paiva: o goleiro Vinícius Silvestre, cria do Palmeiras, e o lateral-esquerdo Weverson, formado nas categorias de base do São Paulo.

O arqueiro de 31 anos, que estava no Portimonense, de Portugal, chega em um cenário de mais urgência, já que João Ricardo e Brenno se lesionaram no Clássico-Rei do último domingo, 13, e foram submetidos a cirurgia.

O camisa 1 deve ser baixa por quatro a seis semanas, enquanto Brenno tem previsão de retorno daqui a um mês e meio. Vinícius, portanto, já deve ser acionado para a partida diante do Bahia, no próximo sábado, 19, pelo Brasileirão. Para isso, precisará ser regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até amanhã.

Já Weverson reforça um setor que ainda não tem um dono definido em 2025: Diogo Barbosa, contratado para esta temporada, não se firmou e virou alvo de críticas da torcida; Felipe Jonatan não estava nos planos e foi emprestado ao Mirassol; e Bruno Pacheco, que era o titular, está lesionado.

Além disso, com a contusão do zagueiro Gustavo Mancha, o argentino Gastón Ávila, que era opção para a lateral, deve voltar a ser utilizado na zaga. Weverson, portanto, também já deve chegar em condições de disputar a titularidade.

O defensor de 25 anos estava no Arouca, de Portugal, nas últimas três temporadas. No Brasil, ele atuou pelo RB Bragantino.