Treinos intensos, motivação e discurso de união dão o tom da 1ª semana de Paiva no Fortaleza

Há exatamente uma semana, o português Renato Paiva desembarcava em solo cearense para suceder Juan Pablo Vojvoda como técnico do Fortaleza e já comandar a primeira atividade. Um jogo e cinco treinos depois, o treinador tem o início da passagem pelo Pici marcada por trabalhos em ritmo mais intenso, novo ânimo ao elenco e constante discurso de união.

Na quinta-feira passada, 17, o treinador deixou o aeroporto rumo ao Centro de Excelência Alcides Santos, onde conduziu o treino noturno, ainda sem a companhia dos auxiliares Miguel dos Santos e Ricardo Dionísio. No vídeo divulgado pela TV Leão, canal oficial do clube, Paiva cobrava trocas de passes rápidas e combate ao portador da bola, além de se comunicar com os atletas o tempo inteiro.

Foram apenas duas atividades antes da estreia, diante do Bahia, no sábado, 19, pela Série A, duelo que terminou em 1 a 1. O novo comandante valorizou a postura da equipe, apesar de o empate ter mantido o Leão na vice-lanterna do Brasileirão.

Após o domingo, 20, de folga, o grupo se reapresentou na segunda-feira, 21, e tem a semana livre para treinos antes de voltar a campo, diante do RB Bragantino-SP, no próximo sábado, 26, às 18h30min, novamente na Arena Castelão, pela 17ª rodada da competição nacional. O intervalo de uma semana entre as partidas foi valorizado por Renato Paiva, que conhece a realidade do calendário brasileiro pelas passagens por Bahia e Botafogo-RJ.

"Nós temos que ir pelo mental dos jogadores e encontrar estratégias para que eles percebam aquilo que nós queremos. Se não podemos ir ao campo, que seja em vídeo. Eu faço muito vídeo individualizado. [...] Eu utilizo muito vídeo e vamos ter que utilizar o tempo de forma muito criteriosa para que, aos poucos, a nossa imagem e a nossa forma de jogar entrem na cabeça e no corpo dos jogadores", explicou o mister.

O período de atividades, de fato, tem sido aproveitado pela comissão técnica. O Esportes O POVO apurou que as impressões iniciais deixadas pela comissão técnica portuguesa são de bastante conteúdo teórico e repertório tático, o que tem transparecido nas atividades.

Assistentes de Paiva, Miguel e Ricardo têm contato próximo com os jogadores. O segundo tem discurso mais entusiasmado e repete o mantra já adotado pelo treinador, de "sempre juntos", também pedindo coragem na tomada de decisões em campo. Miguel tem maior atenção a alguns aspectos táticos e conversou com a linha defensiva antes do jogo contra o Bahia, por exemplo, passando orientações.

A comissão de Renato Paiva também já faz algumas mudanças no dia a dia em comparação aos quatro anos e dois meses da gestão de Vojvoda, além do ritmo dos trabalhos e das palavras de motivação. Ontem, por exemplo, o treino foi pela manhã, o que não era rotineiro. O horário se repetirá hoje e deve ser adotado mais vezes.

Depois do duelo contra o Bragantino, o Fortaleza vai enfrentar, em sequência, Grêmio-RS (dia 29) e Corinthians-SP (dia 3), com viagens para Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP). Não haverá, portanto, longo período para trabalhos no dia a dia, ainda com a exigência de tirar o Tricolor da zona de rebaixamento.

"Eu sou treinador de futebol, não sou milagreiro, apesar de já ter feito um ou outro milagre enquanto treinador. Não sou milagreiro, acredito muito no trabalho, na consistência do trabalho, no dia a dia", explicou Paiva.