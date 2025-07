Ferroviário e Horizonte encaram líderes e brigam por última vaga no G-4 na Série D

Foto: Divulgação/Santa Cruz RN Ferroviário enfrenta o Central de Caruaru em Caruaru

Diante dos dois primeiros colocados, Ferroviário e Horizonte entram em campo hoje, às 16 horas, disputando a última vaga do G-4 do Grupo A3 da Série D. Na rodada final da fase de grupos, o Tubarão da Barra recebe o Central-PE, no Estádio Presidente Vargas, enquanto o Galo do Tabuleiro viaja até Natal (RN) para enfrentar o América-RN, na Arena das Dunas.

Os cearenses estão empatadas com 17 pontos, com a equipe metropolitana levando a melhor no saldo de gols: -1 contra -4 do time da Barra do Ceará. Por isso, o Horizonte é o quarto colocado, e o Ferrão aparece logo atrás, na quinta posição.

Pensando em vaga para o mata-mata, os cenários são os seguintes: se um vence e o outro empata ou perde, o time ganhador se classifica; em caso de triunfo de ambos, o o Horizonte tem a vantagem do saldo, e Ferroviário precisaria vencer por um placar elástico para se classificar; caso os dois empatem, o Horizonte se classifica; e em caso de duas derrotas, o saldo de gols definirá qual dos dois cearenses avança — o Santa Cruz-RN precisaria tirar uma larga diferença.

Além da matemática, os adversários dos cearenses também podem dificultar o cenário. O Ferroviário recebe o Central-PE, líder do grupo com 25 pontos e há oito partidas invicto. O Tubarão aposta no fator casa para superar rival pernambucano: pela Série D, não foi derrotado como mandante, vencendo quatro partidas e empatando outras duas no PV. Em seus domínios, o Ferrão já derrotou, por exemplo, América-RN e Santa Cruz-PE.

A chegada do experiente técnico Marcelo Vilar também deu sobrevida ao elenco coral, que deve ser reforçado em caso de classificação. Na estreia do comandante, o Ferroviário conquistou a primeira e única vitória fora de casa: 2 a 0 contra o Santa Cruz-RN.

Para este jogo, o técnico coral não poderá contar com o zagueiro Wesley Junio, suspenso.

Já o Horizonte enfrenta o América-RN, vice-líder da chave, com 24 pontos, fora de casa. O jogo do primeiro turno, disputado no Domingão, terminou em 0 a 0. Desde a estreia das equipes, o Alvirrubro passou o torneio inteiro na zona de classificação para a próxima fase, enquanto os cearenses chegaram a ocupar a lanterna do Grupo A3.

Foi somente na 11ª rodada que o Galo do Tabuleiro entrou de fato na briga pelo mata-mata, quando venceu o Treze-PB por 2 a 0. Desde então, foram três triunfos consecutivos, tomando a quarta colocação do Ferroviário após ganhar o confronto direto por 2 a 0.

"Respeitando muito o adversário, porque a gente sabe da grandeza do América, um time que fez uma competição muito consistente, porém, sabemos que é possível planejar uma forma de fazer uma boa partida lá e, quem sabe, voltar classificado", afirmou Adriano Albino, técnico do Horizonte, ao Esportes O POVO.