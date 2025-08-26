Ancelotti dá descanso a Vini Jr. nas Eliminatórias, e Neymar segue fora da seleção

Foto: MAURO PIMENTEL / AFP Ancelotti convocou a Amarelinha pela segunda vez

As ausências de Vinícius Júnior e Neymar marcaram a convocação do técnico Carlo Ancelotti, divulgada ontem com várias novidades, para os dois últimos jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, contra Chile e Bolívia.

Havia expectativa sobre o possível retorno de Neymar depois de quase dois anos sem vestir a Amarelinha, mas o craque não foi chamado devido a "um pequeno problema" físico, segundo Ancelotti.

O meio-campista Lucas Paquetá, do West Ham, e o atacante João Pedro, do Chelsea, são as principais caras novas na lista do treinador italiano, ao lado dos laterais Caio Henrique, do Monaco, e Douglas Santos, do Zenit, e do também atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, que é artilheiro do Brasileirão, com 15 gols.

O Brasil, terceiro colocado na tabela das Eliminatórias, enfrenta o lanterna Chile no próximo dia 4, no Maracanã, e visita a Bolívia (8ª) no dia 9, nos desafiantes 4.150 metros de atitude em El Alto.

Com a vaga no Mundial do ano que vem já garantida, Ancelotti decidiu poupar Vini Jr. e Rodrygo e evitar a viagem à Bolívia. Vini, além disso, terá que cumprir suspensão contra a seleção chilena.

Por sua vez, Neymar não aparece na lista, depois de sofrer um edema na coxa direita. "Com Neymar não preciso fazer testes. Todo mundo o conhece. Ele, como os demais, tem que estar em boa forma física para ajudar" e "tentar dar o melhor de si na Copa do Mundo", explicou Ancelotti.

Maior artilheiro da história da seleção, com 79 gols, o astro do Santos fez o último de seus 128 jogos com a camisa do Brasil em 17 de outubro de 2023. Naquele dia, Neymar deixou o campo de maca, chorando, depois de sofrer uma lesão de ligamentos no joelho esquerdo que o afastou por um ano e arruinou sua passagem pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Em janeiro, ele acertou seu retorno ao Santos, mas o time não vive bom momento no Campeonato Brasileiro, lutando para não cair para a segunda divisão.

Por outro lado, o setor ofensivo tem o retorno de um articulador. O meia Lucas Paquetá, de 27 anos, marcou um gol na última sexta-feira, 22, com o West Ham na Premier League, mas o time foi goleado por 5 a 1 pelo Chelsea.

Paquetá foi absolvido, no final de julho, das acusações de manipulação de resultados pela Federação Inglesa de Futebol, pelas quais ficou afastados das últimas convocações da seleção.

"Ele tem qualidade técnica" e "pode jogar em diferentes posições", ressaltou Ancelotti. Paquetá fez seus últimos jogos com a Amarelinha em novembro de 2024, nos empates com Venezuela (1 a 1) e Uruguai (1 a 1) pelas Eliminatórias.

Já João Pedro, de 23 anos, tem uma grande chance para se tornar o esperado camisa 9 da seleção. O jovem atacante chegou ao Chelsea em plena Copa do Mundo de Clubes e se tornou peça-chave ao marcar dois gols na vitória sobre o Fluminense, na semifinal (2 a 0), e o terceiro na final contra o Paris Saint-Germain (3 a 0).

Na sexta-feira, balançou a rede e deu duas assistências na vitória dos Blues sobre os Hammers. "A ideia que eu tenho é conhecer novos jogadores", explicou Carletto.

Lista de convocados da seleção brasileira:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

Laterais

Alex Sandro (Flamengo)

Wesley (Roma)

Vanderson (Monaco)

Caio Henrique (Monaco)

Douglas Santos (Zenit)

Zagueiros

Alexsandro (Lille)

Fabricio Bruno (Cruzeiro)

Marquinhos (PSG)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Meio-campistas

Bruno Guimarães (Newcastle)

Andrey Santos (Chelsea)

Joelinton (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Lucas Paquetá (West Ham)

Matheus Cunha (Manchester United)

Atacantes