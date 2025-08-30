Floresta recebe o São Bernardo, precisando vencer e secar rivais na Série C

Foto: Gabriel Franca/CNC O Floresta precisa super o São Bernardo e torcer por tropeços dos adversários

O Floresta se complicou na Série C e depende de uma combinação de resultados para se classificar para a próxima fase do torneio. O Verdão da Vila Manoel Sátiro recebe o já classificado São Bernardo-SP, no estádio Domingão, em Horizonte, às 17 horas deste sábado, 30.

A equipe cearense ocupava a sexta colocação no início da 18ª e penúltima rodada do torneio, mas foi derrotada fora de casa pelo Figueirense-SC e hoje ocupa a nona colocação, com 24 pontos. Somado ao revés, as vitórias de Guarani-SP, Brusque-SC, e Ituano-SP, ajudaram a tirar a equipe da zona de classificação.

Caso vença a equipe do ABC paulista, o time cearense necessita ainda de um tropeço de Ituano-SP, que tem 24 pontos, e/ou Brusque-SC, que tem 25, para alcançar a oitava colocação e se classificar para a próxima fase. O time alviverde ainda pode ultrapassar o Bugre, que tem 26 pontos, com a única diferença de que caso a equipe campineira empate, o time cearense teria de tirar a diferença do saldo de gols, que atualmente equivale a dois.

Caso o time alviverde empate, será possível eliminar somente o Ituano, já que o Brusque possui uma vitória a mais que o Floresta, o time teria ainda de torcer por resultados favoráveis envolvendo os outros seis times. Todas as equipes que estão entre o Botafogo-PB, 10º colocado, com 23 pontos, ao Maringá-PR, 15º com 22 pontos, têm chances matemáticas de se classificar para a segunda fase.

Tendo vencido somente um jogo entre os seis mais recentemente disputados, o Floresta chega para o duelo contra o São Bernardo-SP com uma moral bastante diferente do que a que era projetada na metade do campeonato. Com um calendário cheio de adversários que brigavam contra o rebaixamento, o time da Vila Manoel Sátiro venceu apenas o então lanterna Tombense.

Além dos empates contra ABC-RN, em casa, e Maringá-PR, fora, onde a equipe desperdiçou os quatro pontos que seriam suficientes para se garantir na próxima fase, o time cearense recolocou duas equipes na briga pelas vagas restantes. As derrotas para Confiança-SE e Figueirense-SC não só tiraram a equipe do G-8, mas "reviveu" os rivais.

Do outro lado, o São Bernardo-SP chega as terras cearenses com a classificação garantida, brigando somente pela terceira colocação. A equipe paulista pode superar Náutico e Londrina caso vença e nenhum dos rivais triunfe.

Na primeira fase da Série C, o Tigre do ABC já somou 30 pontos e se destaca na fase defensiva do jogo. Foram apenas 13 tentos sofridos em 18 partidas, sendo a segunda melhor defesa da primeira fase até o momento.



