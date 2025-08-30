Fortaleza recebe atletas de todo o continente para o Challenge

Foto: FCO Fontenele/O POVO As amigas Mércia Fabiana e Lívia Lima irão participar do Challenge Fortaleza e celebram o evento na cidade nordestina.

As temperaturas deram uma trégua em Fortaleza, mas o clima do Challenge Family esquentou nesta sexta-feira, 29, no Aterro da Praia de Iracema. Na véspera do início da competição, o movimento de atletas se intensificou para a retirada dos kits.

Se na quinta-feira o predomínio foi de cearenses inscritos nas provas de corrida e triatlo, desta vez foram os competidores vindos de outras cidades e países que movimentaram a Expo Feira, enchendo o espaço de atletas e bicicletas e impulsionando também o turismo local.

Entre os visitantes que retiraram seus kits estava o casal de argentinos Arturo Bravo e Lorena Riquelme. Os dois, bioquímicos de profissão e confirmados na categoria Sprint, vieram a Fortaleza especialmente para a disputa.

“Viemos conhecer Fortaleza. É a nossa primeira vez aqui. Uma cidade bonita, com um clima ótimo. Estou feliz de estar aqui. Triatleta é um rótulo muito grande (risos). Eu pratico esse esporte faz três anos. Trabalho como bioquímico e o estresse da pandemia me deixou em depressão. O esporte me ajudou, foi um ponto de partida. Esse é meu segundo Challenge, o primeiro da minha esposa, e estamos muito empolgados para curtir a cidade e o torneio”, contou Arturo.

Eles não foram os únicos a chegarem em dupla. As amigas Mércia Fabiana e Lívia Lima, inscritas na prova mais desafiadora do evento, a Half Distance, também marcaram presença na Praia de Iracema. Vindas de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE), elas ressaltaram que o calor e a umidade de Fortaleza são vistos como vantagem diante de atletas de outras regiões.

“Como é a primeira vez do Challenge em Fortaleza, estamos torcendo para dar certo, que seja um sucesso. Cheguei ontem à cidade. Já corri, já nadei e amanhã vamos dar uma volta de bike para reconhecer o percurso e ver as condições de vento”, afirmou Mércia, advogada e triatleta há sete anos.

Lívia, que começou a competir há apenas um ano e meio, encara a disputa como aprendizado: “Será minha segunda prova nessa distância e minha ideia é acumular o máximo de experiência possível. Estou bem feliz com essa prova. A gente vem de um lugar muito quente, então esse clima não está ruim pra gente. Que continue assim, pois é bom pra nós — pros outros competidores é que não é (risos).”

Aracati no Challenge Júnior

O Challenge Fortaleza também terá espaço para os pequenos atletas no Challenge Júnior. A cidade de Aracati será representada por cerca de 19 crianças da Escolinha de Triathlon Formando Campeões.

Entre elas está Valentino, 11 anos, que tem o apoio total da mãe, Priscila Resciniti, e sonha com um lugar no pódio. O garoto pratica triatlo desde os 8 anos.

“Antes eu fazia jiu-jitsu, mas parei porque não gosto de esporte com muito contato físico. Minha mãe achou o projeto Escolinha de Triathlon Formando Campeões, em Aracati, e comecei a praticar. Gosto muito de campeonatos e vim para o Challenge por ser uma prova grande, indicada pelo meu professor. Tô empolgado. Acho que tô treinando bem e que vou bem nessa prova. Se não chegar em primeiro, chego em segundo”, disse Valentino.