Ceará se recusa a desistir e mostra, mais uma vez, superação na Série A

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL-26.06.2025: Coletiva Léo Condé. (Daniel Galber/Especial para O POVO)

Antes criticado por sofrer gols nos últimos minutos, o Ceará vem mudando alguns paradigmas nos meses mais recentes, especialmente contra adversários tradicionais na Série A do Campeonato Brasileiro. O empate com o Vasco da Gama-RJ, por exemplo, deixou claro um aspecto importante da equipe: não desistir.

Mesmo com um jogador a menos e saindo atrás duas vezes no placar, o Alvinegro mostrou personalidade em São Januário e conseguiu arrancar o 2 a 2 nos acréscimos, em duelo válido pela 23ª rodada do certame nacional.

O cenário, por sinal, não é isolado na competição. Isso porque já se tornou uma característica do grupo comandado por Léo Condé reagir em momentos de dificuldade. Contra o Cruzeiro-MG, na 17ª rodada, o panorama também ocorreu.

No Mineirão, diante do então líder do campeonato, o Vovô sofreu um gol logo aos quatro minutos de bola rolando após falha de Bruno Ferreira. Ainda assim, manteve a organização e a confiança. Galeano empatou no fim do primeiro tempo e, logo na etapa final, virou o jogo, garantindo um triunfo importante fora de casa para a equipe cearense.

Na rodada seguinte, a Arena Castelão foi palco de mais um exemplo de resiliência alvinegra. O líder Flamengo-RJ saiu na frente, mas o Vovô não se abalou. Com o apoio da torcida, o time buscou o empate com Pedro Raul no segundo tempo e poderia até ter conquistado a virada.

Agora, o duelo contra o Vasco reforçou ainda mais esse espírito de "se recusar a desistir". A expulsão do meia-atacante Rodriguinho aos 27 minutos do segundo tempo, seguido do gol do vascaíno Cuesta pareciam decretar a derrota cearense em terras cariocas, mas o Alvinegro se reorganizou na reta final e se manteve ligado até os acréscimos. Aos 49, Pedro Henrique, que havia entrado há pouco tempo, aproveitou rebote de Léo Jardim após chute de Fernandinho e garantiu o empate.

Após a partida, Condé destacou a importância da postura do elenco frente o adversário cruzmaltino. “Foi um jogo movimentado e é claro que a gente sempre trabalha com o objetivo de vencer, independentemente de jogar em casa ou fora, mas, diante das circunstâncias do jogo, a gente leva um ponto importante para casa contra um grande adversário”.

Pedro Henrique, autor do gol salvador em São Januário, também pontuou sobre a identidade da equipe em entrevista no desembarque do Vovô ontem, no Aeroporto Internacional Pinto Martins.

"É uma identidade que a gente construiu durante o ano. Foram diversos adversários que tinham grande qualidade, mas a gente mostra que pode conquistar resultados que o grande público vê como difícil. A gente tirou o fantasma externo que nos perseguia de sofrer gols nos últimos minutos. Fomos lá e conseguimos fazer esse gol nos últimos minutos”, disse o camisa 7 do Ceará.