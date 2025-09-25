Fortaleza Futsal enfrenta o Sorriso para manter vivo sonho do bicampeonato brasileiro

Foto: Felipe Horonato/Fortaleza EC Fixo Pedro Beraldo, do Fortaleza Futsal

O Fortaleza enfrenta o Sorriso-MT, em Sorriso (MT), no primeiro jogo das oitavas de final do Campeonato Brasileiro. A partida, que será transmitida pela TV O POVO na TV aberta (canal 48.1) e pela página do Esportes O POVO no Youtube, acontece nesta quinta-feira, 25, às 21 horas.

O Leão vem de um vice-campeonato da Taça Brasil primeira divisão, sendo derrotado pelo SER Santiago-RS, por 6 a 4, nessa segunda-feira, 22. Mesmo com o vice, a equipe cearense conseguiu o acesso para a divisão especial, principal nível do torneio nacional.

No Campeonato Brasileiro, a equipe cearense fez uma primeira fase sem sustos. O time está invicto até o momento, tendo vencido seis jogos, empatado outros quatro e liderando o Grupo A do certame. Dentro de sua chave, a equipe teve o segundo melhor ataque, com 33 gols feitos, e a terceira melhor defesa, tendo sofrido 20 tentos.

No torneio nacional, os principais destaques foram o ala Dudu, que marcou seis gols durante a fase de pontos corridos, e o pivô Gugu Flores, com cinco. Este, inclusive, é o principal nome do Leão na temporada, tendo balançado as redes 25 vezes.

Mesmo com a idade avançada, Valdin, ainda é um jogador que pode desequilibrar em favor do Fortaleza. Aos 46 anos, o ex-craque da seleção brasileira marcou 14 gols no ano, se mantendo no top-5 artilheiros do time. Com rodagem em grandes equipes do futsal nacional, o jogador tem o costume de fazer gols em jogos grandes, tendo marcado em dois Clássicos-Rei no ano.

Em busca do bicampeonato do Brasileirão, o Leão já não conta mais com o time estrelado de 2024 e teve dificuldades nos torneios do início de temporada. A equipe teve um desempenho ruim na Supercopa do Brasil e foi vice-campeão da Copa Estado, perdendo a final para o São João do Jaguaribe.

No atual semestre, a equipe cearense disputa, além do torneio nacional, o Estadual da categoria, onde lidera a primeira fase com 100% de aproveitamento. Entre o primeiro e o segundo jogo do Campeonato Brasileiro, o Tricolor enfrenta a lanterna UFC no Cearense.

Adversário do Fortaleza, o Sorriso-MT fez uma primeira fase irregular e teve dificuldades para se classificar. A equipe venceu somente uma das últimas cinco partidas, além de ter acumulado três derrotas. Sem um grande destaque individual, o jogador mais perigoso do time é o pivô Romão.

Além do Campeonato Brasileiro, o time mato-grossense também disputou a Copa do Brasil de futsal, sendo eliminada nas oitavas de final pelo Magnus Futsal.

Fortaleza Futsal e Sorriso voltam a se enfrentar na terça-feira, dia 7 de outubro, no jogo de volta, na capital cearense. Além do Leão, o Estado tem outros dois representantes nas oitavas de final do Brasileiro. No domingo, 28, às 11 horas, o Ceará encara o Vasco da Gama-RJ fora de casa, enquanto o São João de Jaguaribe recebe o Passo Fundo

Confira confrontos do Campeonato Brasileiro de Futsal:

Jogos de ida

Atlético Piauiense 6 x 4 Criciúma-SC



Sorriso Futsal-MT x Fortaleza - 25/9, 21 horas, com transmissão da TV O POVO do Esportes O POVO no YouTube

São Joseense-PR x Chapecoense - 26/9 (sexta), às 19h30min



América-MG x Traipu-AL - 27/9 (sábado), às 17 horas

São Miguel-PR x Paraná - 27/9 (sábado), às 20 horas

Apodi-RN x Yeesco-SC - 28/9 (domingo), às 11 horas



Vasco-RJ x Ceará - 28/9 (domingo), às 11 horas, com transmissão da TV O POVO e do Esportes O POVO no YouTube



São João do Jaguaribe x Passo Fundo-RS - 28/9 (domingo), às 11 horas, com transmissão do Esportes O POVO no YouTube



Jogos de volta