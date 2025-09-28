Fortaleza goleia The Blessed por 9 a 0 na estreia do Cearense Feminino

Foto: João Moura / Fortaleza EC Fortaleza estreou com vitória elástica no Campeonato Cearense Feminino 2025

O Fortaleza iniciou a busca pelo título do Campeonato Cearense Feminino com uma goleada de 9 a 0 sobre o The Blessed, na manhã de ontem, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, no confronto de abertura da competição.

Os gols foram de Tainá (três), Akhemi (dois), Natália, Sara, Jhow e Esterfany. Seis tentos saíram logo na etapa inicial, e o placar foi fechado no segundo tempo.

Desde os primeiros minutos, o Tricolor encontrou poucas dificuldades em dominar o jogo, tendo apenas que lidar com a barreira montada pela equipe adversária. O primeiro gol saiu aos 4 minutos.

Após cobrança de pênalti defendida pela goleira Mara, Tainá aproveitou o rebote. A camisa 20 ainda marcou outros dois tentos, aos 18 e 38 minutos da primeira etapa, e já desponta como artilheira do Estadual Feminino.

Os dois gols de Akhemi também foram anotados no primeiro tempo, aos 15 e 47. Ainda deu tempo de Natália, maior goleadora da história do Fortaleza Feminino, balançar as redes para as Leoas, aos 37, após saída errada da zaga do The Blessed.

Na segunda etapa, com o duelo já resolvido, Sara e Jhow ampliaram rapidamente. A camisa 16 marcou aos 4 minutos, enquanto a artilheira do time fez o oitavo aos 6. No fim, Esterfany fechou o placar em chute rasteiro, após cobrança baixa de escanteio.

As Leoas voltam a campo no próximo sábado, 4. A equipe tem dois jogos marcados para a data, pelo Campeonato Cearense (contra o São Gonçalo) e pela Copa Maria Bonita. Como antecipado pelo Esportes O POVO, o clube tenta adiar as partidas do Estadual para priorizar o torneio regional, no qual estreia às 19h30min, contra o Sampaio Corrêa-MA, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).

O Fortaleza está no Grupo A do Cearense Feminino, ao lado de Ceará, São Gonçalo e do próprio The Blessed. No Grupo B estão Hiroos Cariri, Movimenta e R4. As equipes se enfrentam em duelos de ida e volta na primeira fase.