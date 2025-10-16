Ceará e Fortaleza disputam primeiro Clássico-Rainha de 2025 pelo Cearense Feminino

Foto: FERNANDA BARROS Mais recente duelo dos rivais foi na final do Cearense 2024

Após quase um ano, Ceará e Fortaleza voltam a se enfrentar no futebol feminino. O Estádio Franzé Moraes, na Cidade Vozão, em Itaitinga, será palco do primeiro Clássico-Rainha da temporada, às 15 horas desta quinta-feira, 16, pela terceira rodada do Campeonato Cearense da modalidade. O duelo terá transmissão ao vivo da TV O POVO (48.2) e do canal Esportes O POVO no YouTube.

Será o reencontro das equipes depois da final do último Estadual, que garantiu o bicampeonato consecutivo das Alvinegras. Na ocasião, o Vovô venceu o arquirrival por 1 a 0, com gol de Helena, no estádio Presidente Vargas, e conquistou o título cearense pela quinta vez em sua história.

Este será o 23º Clássico-Rainha da história. No retrospecto geral, os resultados favorecem o Ceará, que soma 11 vitórias, contra 4 do Fortaleza. Nos jogos mais recentes, porém, o cenário é diferente, com o Tricolor vencendo duas das últimas cinco partidas, o Vovô vencendo uma — justamente a final do Estadual de 2024 — e dois empates completando a sequência.

Nesta temporada, os contextos são distintos. Mandante, o Ceará vem em um ano abaixo das expectativas após não ter conseguido o acesso à Série A2 do Brasileiro Feminino diante do Atlético-PI. O time foi ainda eliminado de forma precoce na Copa do Brasil, nos pênaltis, diante do Rolim de Moura-RO, ainda na primeira fase. Assim, a busca pelo tri estadual em sequência representa a principal oportunidade de reabilitação em 2025.

Para reencontrar o caminho dos títulos, o grupo comandado por Erivelton Viana se reforçou entre os torneios nacionais e o Estadual com os retornos de algumas velhas conhecidas. São elas: as zagueiras Emely Paixão e Emily Freitas, a goleira Mayara Gonçalves, a ponta-esquerda Jojo e a atacante Paulinha. Todas elas defenderam a equipe alvinegra nas temporadas vitoriosas da equipe.



Neste início de Cearense, a caminhada tem sido convincente. Na primeira rodada, o Vovô aplicou 9 a 2 sobre o São Gonçalo. Na rodada seguinte, goleou o The Blessed por 9 a 0 e assumiu a liderança do Grupo A.

“Agora vamos para o Cearense tentar o tri, algo inédito. Sabemos que não é fácil, mas é focar para alcançar o objetivo”, afirmou o técnico Erivelton Viana, em entrevista ao programa "Esportes do Povo", nessa terça-feira, 14.

O Fortaleza, por sua vez, chega embalado por uma grande fase. Invictas em 18 jogos na temporada — com 11 vitórias e sete empates —, as Leoas vivem um momento histórico após terem conquistado o inédito acesso à Série A1 do Brasileiro, em julho, e, recentemente, o título da primeira edição da Copa Maria Bonita, na Arena Pernambuco, superando o anfitrião Sport-PE.

No Campeonato Cearense Feminino, as tricolores também começaram com o pé direito com goleada de 9 a 0 sobre o The Blessed. A partida da segunda rodada foi adiada em razão da disputa regional, e o time ocupa atualmente a segunda posição do Grupo A, com três pontos e um jogo a menos em relação ao maior rival.

As Leoas chegam para o embate com também com reforço. A atacante Eduardo Balbino, de 24 anos, foi anunciada pelo Tricolor às vésperas do embate.

“Quando se trata de Ceará e Fortaleza, independente da modalidade, sempre vai haver essa rivalidade. É um jogo importante. Temos acompanhado o Ceará e a equipe tem montado um grupo muito bom. Esperamos fazer um grande jogo”, pontuou Erandir, técnico das Leoas, também ao "Esportes do Povo". Os dois técnicos, aliás, foram companheiros de clube em 2003, pelo Fortaleza, e rivais por anos, quando o técnico Tricolor era volante/zagueiro do Leão e o do Alvinegro era defensor do time profissional.

A primeira fase do Campeonato Cearense conta com sete equipes divididas em dois grupos. São quatro equipes da Região Metropolitana disputando duas vagas nas semifinais: Ceará, Fortaleza, São Gonçalo e The Blessed. Os três representantes do Interior, R4, Hiroos Cariri e Movimenta, se enfrentam na outra chave e apenas um deles será eliminados.

Nas semifinais, os primeiros colocados de cada grupo enfrentam os segundos colocados, em jogos de ida e volta. Os vencedores se encontram na grande final, também em duas partidas. (Colaborou Iara Costa)

Ficha técnica

Ceará

4-3-3: Lia; Cosma, Moana, Lara, Shakira; Nathi, Kay, Kaylane; Dudinha, Evelyn e Paulinha. Téc: Erivelton Viana.



Fortaleza



4-3-3: Lorrana; Isabella, Nainara, Duda Batista, Bruna; Thalita, Tefah, Akhemi; Natália, Jhow e Tainá. Téc: Erandir Feitosa.

Local: CT Franzé Morais, em Itaitinga (CE)

Data: 15/10/2025

Árbitro: Amarilia Sampaio Coelho (CBF)

Assistentes: Janaina Lima da Silva (Promissor CBF) e Francisca Gabriele de Araújo Soares (FCF)

Transmissão: TV O POVO (48.2) e canais do O POVO e Esportes O POVO no YouTube

