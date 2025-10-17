Brasileiro de Futsal: Ceará aposta na experiência do elenco contra o Traipu

Foto: Wellerson Gomes / Ceará SC Jogadores do Ceará Futsal em quadra

O Ceará recebe o Traipu-AL no primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. O Vovô recebe a equipe alagoana no Centro de Formação Olímpica (CFO), às 21 horas desta sexta-feira, 17, com transmissão do Esportes O POVO no YouTube e da TV O POVO (48.2).

Os alvinegros chegam ao confronto após dois duelos parelhos contra o Vasco da Gama-RJ. Nos confrontos das oitavas de final, ambos os jogos terminaram empatados, o primeiro em 1 a 1 e o segundo em 2 a 2, e o time de Porangabuçu se classificou nos pênaltis.

Parte da igualdade do confronto das oitavas de final passa pelo fato de que os cariocas e os cearenses tiveram campanhas parecidas no certame, coisa que não se repete com os alagoanos.

O Traipu liderou o Grupo B na primeira fase do torneio, com 25 pontos em 10 jogos, tendo uma campanha de oito vitórias, um empate e uma única derrota. Em comparação, o Ceará venceu metade dos jogos do adversário, empatou outros quatro e teve duas derrotas, sendo uma delas um 4 a 3, em casa, para o próprio time alagoano.

Nas oitavas de final, o Traipu-AL venceu o América-MG por 5 a 1 no primeiro jogo e empatou em 3 a 3 no segundo.

Em números coletivos, o duelo se equilibra um pouco mais. Na primeira fase, alagoanos fizeram 42 gols, contra os 27 dos cearenses, que levam vantagem nas estatísticas defensivas. O Vovô foi vazado 24 vezes na fase de grupos, contra 25 dos adversários.

Para superar um rival tão difícil, os donos da casa apostam na qualidade individual de seus jogadores. Com um conjunto de atletas experientes, o Alvinegro aposta em Douglas Pecém, de 30 anos, como a principal arma do ataque.

O camisa 9 tem números tímidos no torneio nacional, quatro gols em 11 partidas, mas na temporada, possui mais gols que partidas: 24 tentos anotados em 23 aparições. Com gol decisivo no segundo duelo das oitavas de final, o pivô surge como uma arma para os momentos de maior dificuldade na partida.

Nas alas, os veteranos podem fazer a diferença. Aos 40 anos, o experiente Rafinha é o artilheiro da equipe no Brasileirão, com sete gols. O atleta também vive sua temporada mais artilheira, junto de 2024, tendo anotado 10 tentos até o momento.

Ainda nos corredores laterais da quadra, João César, de 42 anos, surge como outro nome para se ficar de olho. Jogador histórico do futsal cearense, ele é taticamente muito importante na hora dos contra-golpes.

Na meta alvinegra, o goleiro Thiago Soares, de 35 anos, passa confiança por sua segurança e por ser um atleta de momentos decisivos. O jogador defendeu as três penalidades cobradas pelo Vasco na fase anterior e pode ser um diferencial caso a decisão seja novamente definida por pênaltis.

Do lado do Traipu-AL, a equipe visitante conta com o ala Eric, que tem nove gols na temporada, sendo oito deles no certame nacional.

Confronto das quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal:

Jogos de ida:

Ceará x Traipu-AL - 17/10 (sexta-feira), às 21 horas, com transmissão do Esportes O POVO no YouTube e na TV O POVO (48.2)

no YouTube e na (48.2) Atlético Piauiense x Fortaleza - 19/10 (Domingo) às 11 horas, com transmissão do Esportes O POVO no YouTube e na TV O POVO (48.2)

no YouTube e na (48.2) Apodi-RN x Chapecoense-SC - 19/10 (Domingo) às 11 horas

Paraná x Passo Fundo - 21/10 (Terça-Feira) às 20 horas

Jogos de volta: