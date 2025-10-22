Fortaleza vê Vitória embolar luta contra o Z-4 e terá de superar rivais indigestos

O encerramento da 29ª rodada do Brasileirão não alterou a distância do Fortaleza para a saída da zona de rebaixamento, mas deixou a disputa mais embolada e fez o clube do Pici cair uma posição, retornando ao penúltimo posto. Para a missão quase improvável de não cair para a Série B, os comandados de Martín Palermo terão de bater rivais indigestos nos próximos dez jogos.

Derrotado pelo Cruzeiro no Mineirão, o Tricolor viu o Juventude ganhar do RB Bragantino, sendo ultrapassado pelos gaúchos, e o Vitória ganhar do Santos. O resultado segurou o Peixe com 31 pontos e levou o Rubro-Negro ao mesmo número, o que deixa o Leão do Pici a sete de ambos.

Com 24 pontos, na 19ª posição, o Fortaleza tem 90,4% de chances de ser rebaixado, de acordo com projeção do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O cálculo é de que 44 ou 45 pontos seria uma margem mais tranquila para uma equipe evitar a queda nesta Série A, o que obrigaria o time a fazer, pelo menos, mais 20 pontos — o que redundaria em seis vitórias e dois empates, por exemplo.

Nas dez rodadas mais recentes, o Leão tem o quinto pior aproveitamento (30%), com três empates e sete derrotas. Para uma reviravolta, portanto, o rendimento precisaria de um salto considerável.

Pela frente, a equipe de Palermo terá seis jogos como visitante e quatro como mandante. Os confrontos fora de casa serão diante de Santos, Ceará (mando de campo do Vovô), Bahia, RB Bragantino, Atlético-MG (partida atrasada) e Botafogo. Na Arena Castelão, vai receber Flamengo, Grêmio, Atlético-MG e Corinthians.

À exceção do duelo dobrado contra o Galo que ocorrerá agora, o Fortaleza foi mal nesta mesma sequência no primeiro turno do Brasileirão: foi derrotado por Flamengo, Santos, Ceará e Grêmio; empatou com Bahia e Corinthians; e venceu apenas o Bragantino.

Neste recorte, o time do Pici ainda era comandado por Juan Pablo Vojvoda diante de Flamengo, Santos e Ceará e teve Renato Paiva à beira do gramado nos outros duelos. Foram goleadas sofridas para Flamengo e Botafogo, derrota com falhas contra o Grêmio, revés no fim diante do Santos e o único triunfo do português, sobre o Massa Bruta.

Agora, em outro cenário, a série começa diante do embalado vice-líder Flamengo, que divide as atenções com a Copa Libertadores, mas tem elenco robusto caso queira poupar alguns jogadores. Depois, vai à Vila Belmiro para o confronto direto contra o Santos, no reencontro com Vojvoda, em jogo decisivo para seguir sonhando com a permanência.

Antes da Data Fifa de novembro, o Leão ainda terá Clássico-Rei com o Ceará (13º colocado) e embate com o Grêmio (12º lugar), no Castelão — na pausa para os jogos de seleções, é possível que a CBF remarque o jogo contra o Atlético-MG (15º colocado, com 33 pontos). A reta final terá Bahia (6º), Galo, Bragantino (10º), Corinthians (11º) e Botafogo (5º).

Santos, Grêmio, Atlético-MG, RB Bragantino, Corinthians e Ceará — pelo equilíbrio do clássico — são jogos mais possíveis e necessários de o Tricolor contabilizar pontos, preferencialmente vitórias, até pela oscilação dos adversários, mas o mando de campo pode pesar contra o Fortaleza, que soma apenas uma vitória em 13 partidas como visitante.