Brasileiro de Futsal: Fortaleza e Ceará precisam de vitórias duplas para seguirem vivos

Foto: Montagem sobre fotos de: João Moura/FEC e Natalia Pereira / Concórdia Os times entram em quadra após reveses no primeiro duelo das quartas de final

Ceará e Fortaleza entram em quadra nesta sexta-feira, 24, com um objetivo em comum: vencer no tempo normal para levar os duelos a prorrogação. O Vovô perdeu por 6 a 2 para o Traipu-AL, enquanto o Leão foi superado por 4 a 2 pelo Atlético Piauiense e agora, os dois times precisam de uma vitória simples para levar os duelos para o tempo extra.

O Alvinegro entra em quadra às 19h30min, enquanto o Tricolor abre sua partida Às 21h30min. Os duelos terão transmissão do canal do Esportes O POVO no YouTube e da TV O POVO (canal 48.2).

O placar de 1 a 0 é suficiente para ambos os cearenses levarem a partida para a prorrogação. Isto ocorre porque o futsal não utiliza saldo de gols e placar agregado como critério de desempate, logo um 1 a 0 é suficiente para a partida ir para o tempo extra.

A prorrogação é disputada em dois tempos de cinco minutos cada e tem um placar independente, sendo contabilizados somente os gols dentro dos 10 minutos adicionais. Em caso de empate neste recorte, serão disputadas as penalidades máximas.

Para conseguir tal feito, o Vovô precisa fazer o que ninguém conseguiu no Brasileirão até o momento: Vencer o Traipu em solo alagoano. A equipe das margens do rio São Francisco foi derrotada como mandante somente uma vez na temporada, em jogo válido pela Copa do Brasil.

Na ocasião, o América-RN derrotou o time alagoano por 3 a 2 e o eliminou do certame. Desde então, foram seis jogos como mandante, quatro vitórias e dois empates. Os clubes que conseguiram não ser derrotados pelo Traipu foram o Paraná, que empatou em 3 a 3 na estreia do campeonato, e o América-MG, em um novo 3 a 3, mas válido pelas oitavas de final do torneio nacional.

Além da grande forma do adversário enquanto mandante, o Ceará não tem um bom retrospecto enquanto vistante. O Vovô venceu somente duas partidas fora de casa no Brasileirão, sendo estas um 4 a 2 sobre o América-RN e um 3 a 2 sobre o Concórdia-SC.

No total, o Alvinegro disputou sete duelos longe da capital cearense, empatando quatro confrontos e perdendo apenas uma vez, alcançando 47,6% de aproveitamento no recorte.

Para seguir na disputa pelo bicampeonato, o futsal do Fortaleza terá de ser reinventado para o jogo da volta. Durante os três jogos do mata-mata até o momento, o time cearense adotou a mesma estratégia: preencher o corredor central da quadra no momento sem bola e buscar os contra-ataques com ela.

A ideia funcionou contra um adversário de menor nível técnico como o Sorriso-MT, onde somadas as partidas de ida e volta, o Leão marcou nove gols. Contra o Atlético-PI, uma equipe favorita ao título, o Tricolor foi pressionado o jogo quase inteiro e cedeu ao volume do Caveirão mesmo com um 2 a 0 em seu favor.

O time de Teresina passou quase a totalidade da partida marcando alto a saída de bola adversária e, apesar de ter saído atrás no placar, jamais perdeu o controle do duelo e conseguiu virar o jogo ainda nos minutos iniciais do segundo tempo. A expulsão de Matheus Silva, por parte do Fortaleza, nos minutos finais do confronto, também colaborou para que o Leão não tivesse condições de buscar um empate.

Precisando propor jogo e com a necessidade de manter uma boa mentalidade durante os 20 minutos do tempo regulamentar, o Tricolor necessita mais do que nunca dos gols de Gugu Flores e Dudu, que marcaram 27 e 18 tentos no ano, respectivamente. Além da artilharia, a experiência do ala Nardinho também é um elemento crucial para um jogo deste porte.