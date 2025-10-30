Fonseca perde para Khachanov e cai na segunda rodada do Masters de Paris

O brasileiro João Fonseca foi derrotado pelo russo Karen Khachanov, atual top 14 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6-1, 3-6 e 6-3 e está eliminado do Masters 1000 de Paris. A partida aconteceu na quadra central do Accor Hotels Arena, na capital francesa, nesta quarta-feira, 29.
No domingo, 26, Fonseca conquistou o maior título da carreira até o momento, quando venceu o ATP 500 de Basileia, resultado que o levou ao top-30 do ranking mundial pela primeira vez. Além disso, o brasileiro chegava ao confronto embalado por uma vitória convincente sobre Denis Shapovalov, número 24 do ranking.
Khachanov fez um primeiro set de manual, vencendo por seis games a um. O atleta russo chegou a vencer cinco games consecutivos até que o brasileiro diminuiu a contagem. Mesmo assim, Fonseca não conseguiu uma reação e perdeu a primeira parcial da partida.
O segundo set, contudo, mostrava que o brasileiro poderia igualar o nível da disputa. O carioca de 19 anos abriu 3 a 0 nos primeiros games. O adversário até conseguiu equilibrar o jogo, vencendo o quarto e o sexto games, mas, Fonseca manteve a tranquilidade e conseguiu encerrar o set em uma parcial de 6 a 3.
No derradeiro set, o equilíbrio se manteve, com os atletas confirmando seus saques até o sétimo game. Neste momento da partida, Khachanov conseguiu um break point e assumiu a liderança do confronto, abrindo 5-3 na contagem. Sacando para confirmar a vitória, o russo até viu o rival lutando para manter o jogo vivo, mas conseguiu fechar a partida e garantiu a vitória.
Com o resultado, Karen Khachanov vai encarar o australiano Alex de Minaur, sexto do mundo, por vaga nas quartas de final. Já João Fonseca dá adeus ao Masters 1000 de Paris na segunda rodada. O brasileiro deve entrar em quadra novamente no ATP 250 de Atenas, na Grécia, previsto para a primeira semana de novembro.
O brasileiro pode ganhar até quatro posições no ranking mundial, a depender do desempenho dos remanescentes no Masters de Paris. Hoje, ele é o 28º do mundo.