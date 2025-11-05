Presidente eleito do Ferroviário avalia dívida de R$ 2,5 milhões e detalha situação da SAF

Foto: Daniel Galber/Especial para O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 04.11.2025:. Rodger Raniery - Presidente do Ferroviário no Esportes O POVO. (Daniel Galber/Especial para O POVO)

Futuro presidente do Ferroviário para o triênio 2025–2028, Rodger Raniery participou do programa "Esportes O POVO" nesta terça-feira, 4, e comentou sobre o momento atual do clube da Barra e os planos para o futuro do Tubarão.

Eleito nesse sábado, 1º, o dirigente assumirá oficialmente o comando do Ferrão em 1º de dezembro. Antes disso, afirma ser necessário compreender a real dimensão dos problemas financeiros e jurídicos do clube para avançar na venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) à empresa Makes.

O processo de venda já foi aprovado pela maioria em Assembleia Geral e a SAF está juridicamente regularizada, com CNPJ ativo, mas a negociação ainda não foi concluída. “Nossa prioridade é entender o contrato junto à Makes, a questão das dívidas, etc. Vamos sentar com a atual gestão e entender como está a transição da SAF até para conseguirmos trilhar os próximos passos”, afirmou Raniery.

O Ferroviário enfrenta dificuldades financeiras em razão do volume de ações trabalhistas. De acordo com o presidente eleito, o passivo consolidado é de cerca de R$ 900 mil, mas o valor total pode chegar a R$ 2,5 milhões com os processos em andamento.

“Hoje a maior parte da dívida do Ferroviário é trabalhista. De acordo com a última reunião do Conselho Deliberativo, a dívida que não cabe mais recurso está em R$ 900 mil, porém há dezenas de ações em curso, o que pode arredondar para R$ 2,5 milhões. Para o futebol, é um valor pagável, mas para a realidade do Ferroviário é uma dívida imensa”, destacou.

Raniery também reforçou a necessidade de um novo modelo de gestão no Elzir Cabral: “Não tem como o Ferroviário depender apenas de patrocínio ou cota de transmissão. Se continuar funcionando de forma associativa, não tem como competir com Ceará e Fortaleza”.

Atualmente, mesmo com a venda da SAF não oficializada, o grupo Makes, representado pelo empresário Pedro Roxo, já atua internamente no clube, inclusive em tomadas de decisões relacionadas ao futebol profissional. Caso o acordo seja concluído, a empresa passará a gerir futebol masculino, feminino e categorias de base de maneira oficial.

Se a negociação com a Makes não for concretizada, a nova diretoria pretende recorrer a uma solução local. A ideia é criar uma “SAF caseira”, com o aporte de empresários cearenses interessados em investir no Ferrão.

“Caso não assine com a empresa Makes, o torcedor pode ficar tranquilo, porque já temos um plano B, que é captar empresários locais para montar uma SAF caseira. Já temos uns seis empresários que demonstraram interesse”, revelou Raniery.