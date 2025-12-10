Fortaleza prepara orçamento de 2026 após queda e tem primeiras saídas do elenco

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Gastón Ávila está fora da nova realidade financeira do Fortaleza

Ainda com muitas definições pendentes pela frente, o Fortaleza dá os primeiros passos em direção a 2026. Depois do rebaixamento para a Série B, o Leão prepara a versão final do orçamento do próximo ano e teve as primeiras saídas do elenco de jogadores, movimento necessário para se adequar à nova realidade financeira.

Como o Esportes O POVO antecipou, a votação de previsão de receitas e despesas de 2026 tanto da associação quanto da SAF ocorrerá na próxima segunda-feira, 15, na sede do clube, e terá uma redução considerável em relação a 2025, que foi o maior orçamento da história do Tricolor: R$ 387,3 milhões.

O montante era turbinado pelos pagamentos da Liga Forte União (LFU), pelos direitos de transmissão da Série A, e por receitas com o futebol profissional, com venda de atletas e metas esportivas.

Para a próxima temporada, juntando SAF e associação, as cifras de arrecadação devem ficar entre R$ 150 milhões e R$ 170 milhões. Haverá queda de faturamento em fontes importantes, como direitos de transmissão, premiações de competições, programa de sócio-torcedor e bilheteria, por exemplo.

Os custos também terão de ser readequados. Com o futebol, por exemplo, a previsão de investimento em 2025 era de R$ 118,8 milhões. O cenário será outro na Segundona, com bem menos recursos para bancar comissão técnica, elenco e aquisição de atletas.

"A gente, administrativamente, programou os dois cenários, já tem um encaminhamento de cenário 1 e cenário 2. [...] A gente já vinha programando as duas possibilidades, que é normal. O gestor tem que ter os dois cenários, até porque tem uma questão obrigatória de apresentar o orçamento para o Conselho Deliberativo. Então, junto com o Conselho de Administração (da SAF), a gente já vinha fazendo isso. É uma queda financeira, e a gente tem que se adequar", explicou o CEO Marcelo Paz, em entrevista coletiva no domingo, 7.

A readequação, que também passará pela parte administrativa, começou pelo grupo de jogadores. O Leão comunicou ao estafe de Yago Pikachu que não ficará com o atacante, que está em fim de contrato e não será procurado para renovar. O argentino Gastón Ávila é outro que se despede do Pici e retornará ao Ajax, dos Países Baixos, que deverá negociá-lo.

O atacante paraense soma 286 jogos pelo Fortaleza, em duas passagens (2021 a 2022 e 2023 a 2025), e se tornou xodó da torcida por gols importantes e pelos cinco títulos conquistados, além da participação em campanhas históricas na Copa Sul-Americana, na Copa Libertadores e no Brasileirão. Livre no mercado, Pikachu já tem sondagens para 2026.

Já Ávila terminou a temporada com destaque, como titular absoluto do time de Martín Palermo, mas as cifras para exercer a opção de compra eram impeditivas diante do novo cenário — e talvez até em caso de permanência: seria necessário pagar cerca de 3,5 milhões de euros (R$ 22,1 milhões) ao Ajax para ter o camisa 32 em definitivo.

Nos próximos dias, mais nomes devem ter o futuro definido, já que há jogadores na mira de outros clubes e peças que não fazem parte dos planos do Fortaleza para a próxima temporada, seja pela questão financeira, seja pelo aspecto técnico.